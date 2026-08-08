Umar Nurmagomedov viaja a Shanghái: ¡se presenta el póster del combate!

La Ultimate Fighting Championship (UFC) presentó al público el póster oficial de uno de sus próximos eventos más esperados y destacados: UFC Fight Night 286.

La velada, que se celebrará en Shanghái, enfrentará a algunos de los peleadores más fuertes y peligrosos de la división de peso gallo.

Shanghái será sede de un combate histórico

El combate estelar enfrentará, en la división de peso gallo, al excandidato al título y peleador ruso Umar Nurmagomedov con el favorito de los aficionados locales, el chino Song Yadong .

Fecha: 29 de agosto

Lugar del combate: China, Shanghái, Shanghai Indoor Stadium

Estadísticas y experiencia de las estrellas de la velada

Los participantes del combate estelar ya han consolidado su nombre y su posición en el octágono de la UFC:

Umar Nurmagomedov (30 años): Debutó en la UFC en 2021. Hasta ahora, ha disputado 9 combates en la organización, con 8 victorias y solo 1 derrota .

Song Yadong (28 años): Compite de forma regular en la principal liga de MMA desde 2017. Su récord en la UFC es de 12 victorias, 4 derrotas y 1 empate .

Este enfrentamiento entre dos peleadores de primer nivel promete ser intenso y sin concesiones dentro del octágono.

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