Javohir Sindarov logra el 2.º puesto en el Grand Chess Tour de Estados Unidos

Concluyó la siguiente etapa de la prestigiosa serie Grand Chess Tour, celebrada en San Luis, Estados Unidos, con la participación de los 10 mejores grandes maestros del mundo. En el torneo, con una bolsa de 200 000 dólares estadounidenses, el gran maestro uzbeko Javohir Sindarov tuvo una destacada actuación.

En la última jornada, los ajedrecistas disputaron otras 9 rondas de blitz (ajedrez rápido).

El campeón se decidió en la partida final

La lucha por el primer premio se mantuvo muy reñida hasta los últimos minutos. El indio Rameshbabu Praggnanandha y quien ocupaba la segunda posición, Javohir Sindarov se enfrentaron en la última partida, que definió al campeón.

En una partida intensa y sin concesiones, se registraron tablas con el siguiente resultado:

1.er puesto: Rameshbabu Praggnanandha (India) — 23,5 puntos

2.º puesto: Javohir Sindarov (Uzbekistán) — 22 puntos (segundo puesto en solitario)

3.er puesto: Wesley So (Estados Unidos) — 20,5 puntos

¿Cómo se repartieron los premios?

Al finalizar el torneo, el ganador y los ajedrecistas que ocuparon los primeros puestos recibieron los siguientes premios:

Ajedrecista País Puesto Premio ($) Rameshbabu Praggnanandha India 1.er puesto 50 000 $ Javohir Sindarov Uzbekistán 2.º puesto 40 000 $ Wesley So Estados Unidos 3.er puesto 30 000 $ Evonder Liang Estados Unidos 10.º puesto 7 000 $

Los 10 mejores: ¿quiénes participaron en el torneo?

El torneo de San Luis reunió a los mejores ajedrecistas del mundo: Javohir Sindarov (Uzbekistán), Fabiano Caruana, Levon Aronian, Wesley So, Leinier Dominguez, Evonder Liang (todos de Estados Unidos), Vincent Keymer (Alemania), Anish Giri, Jorden van Foreest (Países Bajos) y Rameshbabu Praggnanandha (India).

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