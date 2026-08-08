Whittaker apunta a Guskov: ¿se acerca una nueva pelea?

Ha surgido una nueva gran opción de combate para Bogdan Guskov en la división de peso semipesado de la UFC. El excampeón del peso medio Robert Whittaker, al hablar de sus próximos rivales, también incluyó al peleador uzbeko entre los nombres interesantes.

La estrella australiana no quiere avanzar con pasos pequeños en su nueva categoría de peso. En su lista figuran destacados semipesados como Magomed Ankalaev, Jan Blachowicz y Bogdan Guskov.

¿Qué dijo Whittaker sobre Guskov?

En el pódcast Believe You Me, Robert Whittaker habló sobre contra quién le gustaría subir al octágono en el peso semipesado.

«Me gustaría mucho pelear contra Ankalaev. Jan acaba de perder, pero también me gustaría enfrentarme a él. Bogdan sería igualmente una gran opción. En general, estoy listo para enfrentarme a cualquiera de esos peleadores».

Al mismo tiempo, el australiano dejó claro que una revancha contra Paulo Costa no es su prioridad. La razón es sencilla: Whittaker ya lo derrotó en el peso medio en 2024 y ahora quiere medirse con nuevos rivales.

Whittaker ya compite en el peso semipesado

Aquí hay un detalle importante: Robert Whittaker ya no es un peso medio.

El australiano de 35 años subió al peso semipesado en 2026. Según la UFC, debutó en la nueva división el 11 de julio, en el UFC 329, al derrotar a Nikita Krylov por nocaut técnico a los 1:01 del tercer asalto.

Después de esa victoria, el perfil oficial de la UFC sitúa a Whittaker en el duodécimo puesto del ranking del peso semipesado.

Por lo tanto, una posible pelea contra Guskov es ahora una opción totalmente realista, también desde el punto de vista del peso.

Guskov disputó cinco asaltos contra Ankalaev

Por su parte, Bogdan Guskov acaba de disputar una de las peleas más importantes de su carrera.

El representante de Uzbekistán se enfrentó a Magomed Ankalaev el 25 de julio en Abu Dabi, en el combate estelar de UFC Fight Night. Guskov debía pelear inicialmente contra otro rival, pero aceptó enfrentarse a Ankalaev con poca antelación debido a la lesión de Khalil Rountree Jr.

La pelea llegó hasta el quinto asalto. Ankalaev ganó por nocaut técnico a los 2:41.

A pesar de la derrota, el hecho de que Guskov llegara hasta el quinto asalto contra el número uno de la división con una preparación corta no perjudicó gravemente su posición en la UFC.

¿Por qué Guskov es un rival interesante para Whittaker?

Este enfrentamiento también resulta llamativo por los estilos de ambos.

Whittaker es conocido por sus rápidos desplazamientos, su control de la distancia y sus combinaciones de golpes. Guskov, en cambio, es un potente noqueador capaz de cambiar una pelea con un solo golpe.

Cuando la UFC anunció la pelea contra Ankalaev, destacó que las 18 victorias de Guskov como profesional habían terminado antes del límite, 13 de ellas en el primer asalto.

Por eso, en teoría, el escenario es muy interesante: la velocidad y la experiencia de Whittaker contra la potencia de nocaut de Guskov.

¿Puede hacerse realidad la pelea?

Por ahora, la UFC no ha anunciado oficialmente una pelea entre Whittaker y Guskov.

Además, todo indica que la primera opción del australiano es Magomed Ankalaev. También mencionó a Jan Blachowicz y Guskov como alternativas. Whittaker afirmó claramente que no peleará contra sus compañeros de equipo Carlos Ulberg y Navajo Stirling.

Sin embargo, la situación puede cambiar rápidamente. En el peso semipesado, Whittaker es un nombre nuevo y Guskov es uno de los noqueadores más peligrosos del ranking. Si la UFC los enfrenta, el ganador podría dar un paso importante hacia los primeros puestos de la división.

Para Guskov, enfrentarse a un excampeón de la UFC después de Ankalaev sería otra gran oportunidad. Para Whittaker, supondría un nuevo desafío ante un rival naturalmente más grande y con una potencia de golpeo extremadamente peligrosa.

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