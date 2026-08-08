Anunciada la última gran actualización para los smartphones Galaxy S23

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Anunciada la última gran actualización para los smartphones Galaxy S23

Samsung, al continuar con su política de software para dispositivos insignia, ha confirmado oficialmente hasta qué versión se actualizarán los smartphones de la popular serie Galaxy S23. Según informa ixbt.com, Android 17 y la interfaz One UI 9.0 serán la última gran actualización de software para los modelos Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra y Galaxy S23 FE, según informa Ixbt.com.

Esta decisión es importante para los propietarios de estos dispositivos, ya que después de esta actualización no podrán pasar a la siguiente generación del sistema operativo. El paso se ajusta plenamente a la estrategia de soporte a largo plazo anunciada anteriormente por Samsung y permite a los usuarios planificar con antelación las futuras posibilidades de sus smartphones.

Historial y etapas de las actualizaciones

Cabe recordar que todos los modelos de la serie Galaxy S23 llegaron al mercado en 2023 y se lanzaron inicialmente con Android 13 y el software One UI 5.1. En aquel momento, el fabricante prometió ofrecer cuatro grandes actualizaciones del sistema operativo para estos dispositivos. Hasta la fecha, la mayor parte de esa promesa se ha cumplido: los usuarios ya han recibido las tres primeras grandes actualizaciones.

Actualmente, los smartphones de esta serie funcionan con la interfaz One UI 8.5 basada en Android 16 QPR2. Según lo previsto, Android 17 será el último destino de estos dispositivos. Incluso después de recibir esta última gran actualización, se espera que los propietarios sigan recibiendo parches de seguridad durante cierto tiempo, pero técnicamente no se ofrecerá la actualización a Android 18.

SamsungGalaxy S23Android 17One UITecnología
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Abror Shuhratov
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