Chicharito sobre Harry Kane: «Es como una mezcla de Rooney y Gascoigne»

El famoso delantero mexicano Javier Hernández (Chicharito) elogió las cualidades de Harry Kane, goleador del Bayern Múnich y de la selección de Inglaterra. El exfutbolista destacó especialmente la polivalencia del atacante inglés sobre el terreno de juego y su visión.

Chicharito lo declaró en una entrevista concedida al legendario defensa Rio Ferdinand.

«Se parece a Benzema, pero no desaprovecha las ocasiones»

Según Chicharito, Kane no es un simple delantero que espera el balón dentro del área, sino un ariete completo y versátil, capaz de construir el juego colectivo:

«Tiene todo lo necesario para ser un delantero perfecto: un gran juego aéreo, una potente zurda, capacidad en los lanzamientos de falta, asistencias y habilidad para mantener el balón bajo control. Da la impresión de ser una mezcla de Paul Gascoigne y Wayne Rooney . Por su estilo de juego, se parece a Karim Benzema. Aunque Kane también es muy implacable para los defensas rivales, no pertenece a la categoría de delanteros obsesionados únicamente con marcar, como Erling Haaland. Dale solo dos oportunidades en un partido y casi siempre aprovechará las dos» , afirmó Chicharito.

Una temporada prolífica y un resultado fenomenal en el Mundial 2026

En la temporada 2025/26, Harry Kane registró unas estadísticas increíbles con el Bayern Múnich y la selección nacional:

Temporada en el Bayern Múnich: 51 partidos, 61 goles y 3 asistencias . Junto al club muniqués, conquistó la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa de Alemania.

Mundial 2026: A sus 33 años, el delantero disputó 7 partidos con la selección de Inglaterra en la Copa del Mundo y logró marcar 6 goles en el torneo.

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