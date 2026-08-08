El teléfono económico HMD Touch AI podría llegar al mercado mundial

·4·Tecnología
El teléfono económico HMD Touch AI podría llegar al mercado mundial

La empresa HMD planea lanzar en los mercados internacionales su smartphone económico HMD Touch AI, equipado con funciones de inteligencia artificial. Según ixbt.com, el dispositivo se presentó inicialmente en el mercado chino. Ahora se espera que sus ventas comiencen a escala mundial, lo que podría atraer a los usuarios interesados en dispositivos compactos y asequibles. Sobre esto, Ixbt.com lo informa.

Según la información difundida por el insider smashx_60, tras su debut en China, el nuevo teléfono podría llegar a mercados de países asiáticos como Malasia, Indonesia, Tailandia y Filipinas. Por ahora, la fecha exacta de lanzamiento y el precio de la versión internacional se mantienen en secreto. En China, el dispositivo cuesta 469 yuanes, aproximadamente 70 dólares estadounidenses.

Diseño singular y capacidades técnicas

El dispositivo destaca por su aspecto distintivo. El diseño del HMD Touch AI recuerda al estilo de los legendarios smartphones Nokia Lumia. El teléfono incorpora una cómoda pantalla táctil de 3,2 pulgadas, por lo que puede ser una opción atractiva para quienes prefieren dispositivos compactos.

En cuanto a sus características técnicas, el dispositivo es compatible con redes 4G y conexiones Wi-Fi, y cuenta con ranuras para dos tarjetas SIM. Su batería de 1950 mAh se carga mediante un moderno puerto USB Type-C. Además de los colores básicos, se espera que la versión internacional incluya opciones blanca y dorada.

Inteligencia artificial y funciones adicionales

La principal particularidad de este dispositivo económico es la integración de funciones de inteligencia artificial. Se espera que la versión internacional incorpore la red neuronal Taobao AI Big Model Teen Edition, que los usuarios podrán utilizar completamente gratis y sin cuotas mensuales. Sin embargo, los pagos móviles de Alipay y la función de lectura de códigos QR de la versión china podrían desaparecer del modelo global.

Para apoyar a los compradores, HMD planea incluir en el paquete una tarjeta de memoria microSD de 8 GB, una funda protectora especial y una película protectora para la pantalla. Como el insider smashx_60 ya ha proporcionado información precisa sobre nuevos productos de HMD, incluido el teléfono con teclado HMD Icon Flip 1, la fiabilidad de estos datos se considera alta.

HMDHMD Touch AIInteligencia ArtificialSmartphonesTecnologías
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Noctua mide las cajas de PC: se detectan erroresNoctua mide las cajas de PC: se detectan erroresHoy, 16:53SpaceX planea construir fábricas de satélites en la LunaSpaceX planea construir fábricas de satélites en la LunaHoy, 16:23La Unión Europea comienza a crear su propio sistema StarlinkLa Unión Europea comienza a crear su propio sistema StarlinkHoy, 15:54Juiced presenta la bicicleta eléctrica de ruedas anchas Scrambler HardtailJuiced presenta la bicicleta eléctrica de ruedas anchas Scrambler HardtailHoy, 15:21Samsung ISOCELL HPC: sensor de 200 MP para fotografiar sin apilar fotogramasSamsung ISOCELL HPC: sensor de 200 MP para fotografiar sin apilar fotogramasHoy, 12:50Anunciada la última gran actualización para los smartphones Galaxy S23Anunciada la última gran actualización para los smartphones Galaxy S23Hoy, 08:59
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil