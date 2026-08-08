El teléfono económico HMD Touch AI podría llegar al mercado mundial

La empresa HMD planea lanzar en los mercados internacionales su smartphone económico HMD Touch AI, equipado con funciones de inteligencia artificial. Según ixbt.com, el dispositivo se presentó inicialmente en el mercado chino. Ahora se espera que sus ventas comiencen a escala mundial, lo que podría atraer a los usuarios interesados en dispositivos compactos y asequibles. Sobre esto, Ixbt.com lo informa.

Según la información difundida por el insider smashx_60, tras su debut en China, el nuevo teléfono podría llegar a mercados de países asiáticos como Malasia, Indonesia, Tailandia y Filipinas. Por ahora, la fecha exacta de lanzamiento y el precio de la versión internacional se mantienen en secreto. En China, el dispositivo cuesta 469 yuanes, aproximadamente 70 dólares estadounidenses.

Diseño singular y capacidades técnicas

El dispositivo destaca por su aspecto distintivo. El diseño del HMD Touch AI recuerda al estilo de los legendarios smartphones Nokia Lumia. El teléfono incorpora una cómoda pantalla táctil de 3,2 pulgadas, por lo que puede ser una opción atractiva para quienes prefieren dispositivos compactos.

En cuanto a sus características técnicas, el dispositivo es compatible con redes 4G y conexiones Wi-Fi, y cuenta con ranuras para dos tarjetas SIM. Su batería de 1950 mAh se carga mediante un moderno puerto USB Type-C. Además de los colores básicos, se espera que la versión internacional incluya opciones blanca y dorada.

Inteligencia artificial y funciones adicionales

La principal particularidad de este dispositivo económico es la integración de funciones de inteligencia artificial. Se espera que la versión internacional incorpore la red neuronal Taobao AI Big Model Teen Edition, que los usuarios podrán utilizar completamente gratis y sin cuotas mensuales. Sin embargo, los pagos móviles de Alipay y la función de lectura de códigos QR de la versión china podrían desaparecer del modelo global.

Para apoyar a los compradores, HMD planea incluir en el paquete una tarjeta de memoria microSD de 8 GB, una funda protectora especial y una película protectora para la pantalla. Como el insider smashx_60 ya ha proporcionado información precisa sobre nuevos productos de HMD, incluido el teléfono con teclado HMD Icon Flip 1, la fiabilidad de estos datos se considera alta.