¿Volverá Neymar a reunirse con Messi? Señalan un nuevo destino...

La segunda etapa de la estrella del fútbol brasileño Neymar en Santos podría terminar a finales de 2026, pero todo apunta a que su carrera profesional no acabaría allí. Según nuevas informaciones, el destino más probable para el delantero de 34 años sería el Inter Miami, donde juega Lionel Messi.

Si este escenario se concreta, el reencuentro que los aficionados llevan años esperando podría hacerse realidad: Neymar y Messi volverían a jugar con la misma camiseta. Pero en Miami también les espera otra estrella brasileña.

Neymar podría marcharse a Miami en enero de 2027

Según la información difundida en la cuenta de X llamada LIBERTA DEPRE, Neymar estaría valorando continuar su carrera en el Inter Miami a partir de enero de 2027.

El club estadounidense aparece como una de las opciones más adecuadas para que Neymar dispute la última etapa de su carrera.

Además, podría darse una situación contractual favorable. Santos anunció oficialmente en enero de 2026 que había ampliado el acuerdo con Neymar hasta el final de la temporada 2026 Por tanto, si el contrato actual no cambia, el futbolista podría convertirse en agente libre después de Año Nuevo.

De momento, ni el Inter Miami ni Santos han emitido un comunicado oficial sobre el posible fichaje de Neymar en 2027. Por ello, lo más correcto es considerar esta información como un escenario posible del mercado de fichajes.

Messi podría esperar a Neymar en Miami

El mayor atractivo de la opción del Inter Miami para Neymar es Lionel Messi.

El futuro cercano de la estrella argentina ya está definido: el Inter Miami ha ampliado el contrato de Messi hasta el final de la temporada 2028 de la MLS .

Así, si Neymar llega realmente a Miami en enero de 2027, existirían las condiciones para que ambos vuelvan a jugar en el mismo equipo.

Los dos futbolistas ya jugaron juntos en el Barcelona entre 2013 y 2017, formando con Luis Suárez el famoso tridente ofensivo MSN . Más tarde, Neymar y Messi también volvieron a compartir equipo en el PSG.

Por eso, su posible reencuentro en Miami podría convertirse en un acontecimiento nostálgico mucho más grande que un simple fichaje.

Casemiro también está en el Inter Miami

El número de brasileños en Miami también ha aumentado.

En el verano de 2026, el Inter Miami incorporó oficialmente a Casemiro como agente libre. El centrocampista, cinco veces campeón de la Liga de Campeones, firmó hasta el final de la MLS Sprint Season 2027, con una opción para ampliar el contrato hasta junio de 2029.

De este modo, si Neymar llega, en Miami podría reunirse no solo con Messi, sino también con Casemiro, su antiguo compañero durante muchos años en la selección brasileña.

Luis Suárez también juega actualmente en el Inter Miami. El contrato vigente del delantero uruguayo se extiende hasta el final de la temporada 2026 de la MLS.

Por ello, para que el tridente MSN completo —Messi, Suárez y Neymar— vuelva a reunirse en 2027, también podría ser necesario alcanzar un nuevo acuerdo sobre el futuro de Suárez.

Esta idea ya había pasado por la mente de Neymar

La opción del Inter Miami no aparece por primera vez.

Neymar nunca ha ocultado su deseo de volver a jugar en el mismo equipo que Messi y Suárez. A comienzos de 2025, los rumores sobre su posible llegada a Miami aumentaron, y el propio futbolista se mostró favorable a reencontrarse con sus antiguos compañeros del Barcelona.

En aquel momento, los principales obstáculos eran la situación contractual de Neymar y las limitaciones financieras de la MLS.

A comienzos de 2027, la situación podría ser mucho más favorable: el actual contrato de Neymar con Santos termina a finales de 2026, mientras que Messi tiene un acuerdo de larga duración con Miami.

¿También se acerca el final de la historia de Neymar en Santos?

En 2025, Neymar regresó a Santos, el club de su infancia, después de su etapa en Europa.

Cuando amplió su contrato por una temporada más a comienzos de 2026, afirmó: «Santos es mi casa, aquí me siento como en casa».

Sin embargo, el futbolista se acerca a la última etapa de su carrera. En julio, Neymar volvió a confirmar que había puesto fin a su etapa con la selección brasileña. Según explicó, su tiempo con la Canarinha ya había terminado.

Desde esta perspectiva, la opción de la MLS parece lógica: un entorno de juego diferente, futbolistas conocidos en Miami y un gran mercado comercial podrían convertir al Inter Miami en el último gran proyecto de la carrera de Neymar.

¿Será su último club?

La fuente también sostiene que el Inter Miami podría ser el último club de Neymar en el fútbol profesional.

Por ahora es demasiado pronto para afirmarlo como un hecho. Sin embargo, varios detalles encajan: el contrato de Neymar con Santos termina a finales de año, Messi se quedará en Miami hasta 2028 y Casemiro ya se ha incorporado al equipo.

Por ello, enero de 2027 podría convertirse en otro gran punto de inflexión en la carrera de Neymar.

Si el fichaje se concreta, la pregunta ya no será si Neymar se marchará a Estados Unidos, sino más bien: ¿Pondrán Messi y Neymar el broche final en Miami a una de las colaboraciones más famosas de la historia del fútbol?

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