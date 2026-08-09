Drama en Miami sin Messi: Monterrey se lleva la victoria en el 90+7'
En el Nu Stadium de Miami, Florida, el equipo local cayó ante el club mexicano Monterrey (1-2) en la Leagues Cup.
Los dirigidos por Guillermo Hoyos tuvieron que disputar el partido sin su capitán y principal referente, Lionel Messiquien estuvo ausente.
Un thriller resuelto con un gol decisivo en el 90+7'
El partido comenzó de la mejor manera para el conjunto local. En el minuto 32, Rodrigo De Paul marcó el primer gol y adelantó al Inter Miami en el marcador.
Sin embargo, en la segunda parte, los futbolistas de Monterrey demostraron una gran voluntad y carácter:
En el minuto 47, Hugo Cuypers marcó rápidamente el empate (1-1).
En el tiempo añadido, en el 90+7', Diego Rossi marcó el gol de la victoria para los visitantes y puso el punto final al partido — 1-2.
Un duelo familiar y la ausencia del líder
Para el Inter Miami, este partido fue especialmente duro en el plano emocional. La leyenda y líder del equipo, Lionel Messi había abandonado temporalmente la concentración del club tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, a los 68 años.
La ausencia de la estrella argentina se hizo notar directamente en el juego ofensivo del conjunto local y en su disciplina durante los últimos minutos.
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