En el Nu Stadium de Miami, Florida, el equipo local cayó ante el club mexicano Monterrey (1-2) en la Leagues Cup.

Los dirigidos por Guillermo Hoyos tuvieron que disputar el partido sin su capitán y principal referente, Lionel Messiquien estuvo ausente.

Un thriller resuelto con un gol decisivo en el 90+7'

El partido comenzó de la mejor manera para el conjunto local. En el minuto 32, Rodrigo De Paul marcó el primer gol y adelantó al Inter Miami en el marcador.

Sin embargo, en la segunda parte, los futbolistas de Monterrey demostraron una gran voluntad y carácter:

En el minuto 47, Hugo Cuypers marcó rápidamente el empate (1-1).

En el tiempo añadido, en el 90+7', Diego Rossi marcó el gol de la victoria para los visitantes y puso el punto final al partido — 1-2.

Un duelo familiar y la ausencia del líder

Para el Inter Miami, este partido fue especialmente duro en el plano emocional. La leyenda y líder del equipo, Lionel Messi había abandonado temporalmente la concentración del club tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, a los 68 años.

La ausencia de la estrella argentina se hizo notar directamente en el juego ofensivo del conjunto local y en su disciplina durante los últimos minutos.

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