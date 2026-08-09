Halterofilia: Azizbek Dadajonov sube al podio en el Campeonato Asiático

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Halterofilia: Azizbek Dadajonov sube al podio en el Campeonato Asiático

El Campeonato Asiático de halterofilia para juveniles y jóvenes, que se celebra en Taskent, otorgó otra medalla a la selección de Uzbekistán. Azizbek Dadajonov, que compitió en la categoría de menos de 60 kg, registró 134 kg en dos tiempos y ganó la medalla de bronce.

El podio de nuestro compatriota llegó en la segunda jornada del campeonato. Este resultado volvió a enriquecer el medallero de la selección anfitriona en la competición continental.

El resultado decisivo: 134 kilogramos

Azizbek Dadajonov defendió los colores de Uzbekistán en la categoría juvenil de menos de 60 kg.

En la prueba de dos tiempos, logró levantar con éxito 134 kilogramos. Este resultado permitió a Dadajonov ocupar el tercer puesto y conquistar la medalla de bronce del Campeonato Asiático.

En halterofilia, un solo intento válido puede cambiar drásticamente el resultado final. Esta vez, la marca de 134 kg llevó al atleta uzbeko al podio continental.

La selección de Uzbekistán amplía su medallero

La segunda jornada de la competición también fue exitosa para la delegación uzbeka. Según O‘zA, el resultado de Dadajonov sumó otra medalla al balance de la selección en el Campeonato Asiático.

Los representantes de Uzbekistán ya habían subido al podio en la primera jornada del campeonato. Así, los deportistas anfitriones participan activamente en la lucha por las medallas desde los primeros días de la competición.

Las jóvenes promesas del continente se reúnen en Taskent

El Campeonato Asiático de halterofilia juvenil y júnior de 2026 se celebra en Taskent del 7 al 14 de agosto . Según el reglamento oficial, la competición reúne a levantadores prometedores de distintos países asiáticos.

En los últimos años, Taskent ha acogido grandes competiciones internacionales de halterofilia. En 2021, la ciudad organizó tanto el Campeonato Mundial Juvenil como el Campeonato Mundial absoluto.

Un resultado internacional importante para Dadajonov

Para el joven deportista, el bronce en el Campeonato Asiático significa mucho más que una medalla. Subir al podio en una competición continental le aporta experiencia y confianza antes de sus próximos compromisos internacionales.

Dadajonov ya había destacado en competiciones nacionales. En la Olimpiada del Presidente de 2025, se proclamó campeón en la categoría de menos de 55 kg.

Ahora, sus resultados también se convierten en medallas en el escenario internacional.

La competición continúa en Taskent

El Campeonato Asiático continuará hasta el 14 de agosto. Por tanto, la selección de Uzbekistán aún cuenta con varias oportunidades para ampliar su medallero.

Con una marca de 134 kg, Azizbek Dadajonov inscribió su nombre entre los medallistas desde los primeros días del campeonato.

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Azizbek DadajonovTaskentUzbekistánUzA
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Shuhrat Razzakov
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