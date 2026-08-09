Michael Carrick tras el partido contra el PSG: «El equipo está totalmente preparado para la temporada»

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Michael Carrick tras el partido contra el PSG: «El equipo está totalmente preparado para la temporada»

«Manchester United» El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, compartió sus impresiones tras el amistoso contra el club francés PSG. El intenso encuentro terminó con empate 1-1.

El técnico mancuniano se refirió especialmente a la preparación del equipo para la temporada y a los aspectos clave del partido.

«Es importante que mis jugadores encuentren las soluciones por sí mismos sobre el terreno de juego»

Michael Carrick declaró en una entrevista concedida al sitio web oficial de «Manchester United» que estaba satisfecho con el partido y con la fase de preparación:

«Alcanzamos plenamente los objetivos que nos habíamos marcado para este partido. A veces es muy importante que los jugadores encuentren por sí mismos la manera de salir de una situación y resolver los problemas. Incluso cuando no es necesario, no queremos ofrecerles siempre respuestas preparadas: esto ayuda a que los futbolistas maduren mental y tácticamente de cara a la nueva temporada.

Hubo muchos aspectos positivos que otros no siempre perciben, pero que nos dejan muy satisfechos como cuerpo técnico, y es una buena señal para el futuro», afirmó el técnico.

La concentración en Escandinavia y la energía de los aficionados

El entrenador del «MU» también valoró positivamente la gira por Escandinavia realizada durante el parón entre temporadas y el contacto con los aficionados:

  • Disciplina y ritmo: Durante la concentración, el equipo aumentó el ritmo de juego de forma gradual y sistemática.

  • Contacto con los aficionados: «Normalmente, los desplazamientos se limitan al trayecto entre el hotel y el estadio. Pero esta vez pudimos pasear un poco y hablar con los aficionados. Es muy importante en esta época del año, porque sientes su energía y entusiasmo. Trabajamos precisamente para brindarles alegría. Cumplimos los objetivos que nos habíamos marcado y espero que los aficionados disfrutaran del partido».

Queda poco para el inicio de la nueva temporada

Recordemos que, en la primera jornada de la temporada 2026/2027 de la Premier League inglesa, «Manchester United» se enfrentará al Hull City el 22 de agosto.

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Shuhrat Razzakov
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