Federico Valverde: No esperaba que Mourinho fuera así

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Federico Valverde: No esperaba que Mourinho fuera así

El centrocampista del Real Madrid, Federico Valverde, compartió su opinión sobre el impacto de los primeros días de José Mourinho tras su regreso al club y sobre los cambios en el equipo. Según sus palabras, el estilo estricto e inflexible del experimentado técnico está sentando unas bases importantes para que el equipo triunfe la próxima temporada. Sobre ello, informa Goal.com.

El futbolista uruguayo, que actualmente ejerce como capitán, respondió a las preguntas de los periodistas después de la victoria por 2-1 contra el Ferencváros en Budapest. Aunque el partido se disputó como parte de la pretemporada, amplió a cuatro encuentros la racha invicta del club madrileño y demostró que la influencia de José Mourinho durante su segunda etapa como entrenador se hace cada vez más evidente.

El ambiente del equipo y el enfoque de Mourinho

Valverde destacó especialmente la diferencia entre la imagen pública de Mourinho como un entrenador duro y su trato diario. Según explicó, aunque el técnico portugués parece severo por fuera, con los futbolistas mantiene una relación sorprendentemente cercana y cordial.

«No esperaba que Mourinho fuera así. En los pocos días que he pasado con él, he comprobado que es un técnico muy abierto. En definitiva, tiene una personalidad única», señaló Federico Valverde.

Cambios tácticos y estado físico

Bajo las órdenes de Mourinho, el equipo trabaja actualmente para crear una estructura defensiva más sólida. Al mismo tiempo, intenta conservar el estilo de juego ofensivo y el atractivo que siempre se exigen en el estadio Santiago Bernabéu.

En opinión de Valverde, la pretemporada es el momento más adecuado para incorporar nuevas ideas al equipo. A pesar de que la plantilla principal aún no se ha reunido por completo, el conjunto mejora su juego poco a poco.

La llegada de Bernardo Silva y las primeras impresiones

Además de los cambios en el cuerpo técnico, el fichaje de Bernardo Silva, procedente del Manchester City, también aportó una energía especial al Real Madrid. El futbolista portugués debutó en el partido contra el Ferencváros.

Valverde valoró muy positivamente las cualidades de su nuevo compañero y lo calificó de jugador mágico: «Bernardo es un futbolista increíble y, al mismo tiempo, una persona muy divertida y alegre. Se adaptó rápidamente al equipo. Siempre lo he respetado, tanto como rival como por su calidad, y estoy muy feliz de que hoy esté con nosotros».

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