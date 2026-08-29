Erling Haaland continúa su racha contra el Crystal Palace

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Erling Haaland continúa su racha contra el Crystal Palace

Con el inicio de la nueva temporada de la Premier League, el delantero estrella del Manchester City, Erling Haaland, demostró una vez más su eficacia. Según informa Goal.com, el goleador noruego anotó en el partido disputado en el Selhurst Park, abriendo el marcador para su equipo y prolongando su increíble racha contra este rival. Así lo informa Goal.com informa .

Uno de los aspectos que llamó la atención del público antes del encuentro fue el cambio de imagen del jugador. Tras cortarse su tradicional melena larga durante el parón veraniego, el delantero demostró en el campo que no ha perdido su instinto goleador.

Gol y dominio en la primera parte

Tras una larga presión de los visitantes, el esperado gol llegó en el minuto 43. En una jugada embarullada dentro del área, Erling Haaland se impuso de cabeza para enviar el balón al fondo de la red. El portero no pudo hacer nada y el Manchester City se puso por delante antes del descanso.

Este gol del exjugador del Borussia Dortmund enriquece sus impresionantes estadísticas contra el club londinense. Con este resultado, el delantero ha logrado marcar en los cinco partidos que ha disputado en el Selhurst Park a lo largo de su carrera.

Estadísticas y nuevo entrenador

Según datos de Goal.com, las estadísticas generales contra este rival son aún más impactantes. Erling Haaland ha marcado en los seis partidos de Premier League que ha jugado contra el Crystal Palace, acumulando un total de 9 goles frente a este oponente.

Este encuentro también fue importante para el nuevo técnico al mando del Manchester City. Mientras entrenadores como Maurizio Sarri o Enzo Maresca intentan implantar sus ideas tácticas, el gol del delantero estrella al inicio de la temporada es un gran apoyo para el cuerpo técnico.

En un partido marcado por la intensidad desde los primeros minutos, el gol del noruego ayudó a calmar los nervios del equipo. A pesar de los cambios en el cuerpo técnico, el papel del delantero principal en el juego del Manchester City sigue siendo inalterable, asegurando que el equipo se mantenga como el principal candidato al título.

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Jahongir Tursunov
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