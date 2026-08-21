Crystal Palace rechazó la oferta del Manchester City

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Crystal Palace rechazó la oferta del Manchester City

El Manchester City, uno de los equipos punteros de la Premier League inglesa, está dando pasos decisivos para reforzar su centro del campo. Según Goal.com, los Citizens habían identificado a Adam Wharton como su principal candidato para el puesto de mediocentro defensivo y habían enviado una oferta oficial al Crystal Palace. Sin embargo, la directiva del club londinense rechazó rotundamente la propuesta y dejó claro que no tiene intención de vender a su referente. Goal.com informa .

El Manchester City ha iniciado una importante renovación de su plantilla durante el mercado de fichajes de verano. Después de que su principal mediocentro defensivo, Rodri, se marchara al Barcelona por 65,4 millones de libras esterlinas, el entrenador y la directiva del club buscan cubrir esta pérdida. También cabe destacar que Eliot Anderson se incorporó al equipo durante este periodo de fichajes, mientras que igualmente se produjeron cambios relacionados con Nathan Aké, James Trafford y Tijjani Reijnders.

La situación de Adam Wharton

El centrocampista de 22 años Adam Wharton se ha convertido en poco tiempo en una de las estrellas más brillantes del fútbol inglés. En 2024, el jugador pasó del Blackburn Rovers al Selhurst Park por 22,5 millones de libras esterlinas y firmó con el club un contrato de larga duración hasta 2029. Su rendimiento constante y seguro con el equipo londinense está atrayendo la atención no solo en el país, sino también de los grandes clubes europeos.

La progresión de Wharton ha sido meteórica: ya ha disputado cuatro partidos con la selección de Inglaterra. Además, gracias a su aportación, el Crystal Palace ha logrado grandes éxitos en las últimas temporadas. En concreto, el equipo ganó la FA Cup en la temporada 2024-2025 y conquistó la UEFA Conference League en la temporada 2025-2026.

La postura firme del entrenador

El nuevo entrenador del Crystal Palace, Pierre Sage, habló sobre el futuro del futbolista en una rueda de prensa y recalcó tajantemente que no será vendido. Según el técnico, el joven talento tiene capacidad para jugar en cualquier gran club europeo en el futuro, pero por ahora lo mejor para su desarrollo sería permanecer una temporada más en el club londinense.

«Ahora no es el momento», declaró Pierre Sage ante los periodistas. «Creo que puede jugar aquí o en cualquier otro gran club europeo. Pero quedarse un año más con nosotros, en este nuevo entorno dinámico, le beneficiará. Lo necesitamos como el aire que respiramos, por eso creo que seguirá con nosotros». De este modo, la directiva y el cuerpo técnico del Crystal Palace demostraron su firme determinación de conservar a su referente.

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Jahongir Tursunov
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