Descubren un misterioso barco de 2.000 años frente a las costas de Sicilia

Buzos italianos han identificado, cerca de las costas de Sicilia, los restos de un antiguo barco romano que podría tener más de 2.000 años. El hallazgo ha atraído la atención de los arqueólogos no solo por su antigüedad, sino también por los cientos de recipientes antiguos muy bien conservados que contenía.

Se descubrió que el barco conservaba cientos de ánforas utilizadas en la Antigüedad para transportar diversos productos. Estos recipientes altos de cerámica se empleaban principalmente para transportar vino, aceite de oliva y cereales a largas distancias.

El ministro italiano de Cultura, Alessandro Giuli, calificó este hallazgo como «uno de los descubrimientos más importantes» realizados en los últimos años en el campo de la arqueología subacuática.

Un antiguo barco descubierto a 46 metros de profundidad

Buzos especializados de la policía encontraron el barco después de recibir información de unos pescadores. El barco se encuentra a unos 46 metros de profundidad bajo la superficie del mar.

Según los medios locales, la parte conservada del barco tiene aproximadamente 21 metros de largo y 6 metros de ancho . Según el Ministerio italiano de Cultura, este vestigio histórico podría datar de los siglos II o I a. C. .

El hallazgo también fue observado cerca de la ciudad de Mazara del Vallo por Giacomo De Mola, pescador y buzo en apnea que exploraba el fondo marino.

En una publicación en redes sociales, explicó que, después de ver mediante un escáner un objeto parecido a una gran roca en el fondo del mar, decidió examinarlo más de cerca.

Cuando el buzo se acercó al objeto, comprendió que no era una roca. Allí aparecieron cientos de ánforas colocadas muy juntas.

«Sin duda, es el descubrimiento más asombroso de mi vida», escribió De Mola. También señaló que era difícil expresar con palabras lo que se siente al volver a ver este lugar siendo una de las primeras personas en hacerlo después de casi 20 siglos .

También viven criaturas marinas dentro del barco

De Mola también publicó en redes sociales un vídeo del barco naufragado. En las imágenes se observa que congrios, pargos e innumerables criaturas marinas viven entre las ánforas.

«El mar nunca deja de sorprendernos. Esta vez no solo encontramos los restos de un barco, sino una parte de nuestra historia», destacó.

Tras conocerse el descubrimiento, buzos especializados de la unidad de protección del patrimonio cultural de la policía italiana fueron enviados al lugar.

Las autoridades anunciaron que se adoptarían medidas especiales de seguridad para preservar el sitio histórico durante las próximas investigaciones. Los especialistas intentan determinar con precisión la historia del barco, las circunstancias de su naufragio y el contenido de su cargamento.

Hay más barcos de este tipo en el Mediterráneo

Según los especialistas, muchos restos de barcos similares de la Antigüedad podrían estar dispersos en el fondo del mar Mediterráneo.

En 2023, otro barco perteneciente a los siglos I o II a. C. fue descubierto al noroeste de Roma. También llevaba cientos de ánforas a bordo.

En 2018, cerca de las costas de Bulgaria, se identificó un barco mercante griego de más de 2.400 años de antigüedad . Como se había conservado casi intacto, recostado sobre el fondo marino, en aquel momento fue considerado el naufragio completo más antiguo conocido del mundo.

Se espera que el nuevo barco descubierto frente a las costas de Sicilia se convierta en una fuente importante para estudiar más a fondo cómo funcionaban el comercio y la navegación en el Mediterráneo durante la época de la antigua Roma.