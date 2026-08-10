Jon Obi Mikel elogia el fichaje de Youri Tielemans

El excentrocampista del Chelsea, Jon Obi Mikel, reconoció el fichaje más exitoso del Manchester United en el mercado de verano y calificó la llegada de Youri Tielemans procedente del Aston Villa por 35 millones de libras esterlinas como la operación más inteligente del mercado de fichajes. El equipo dirigido por Michael Carrick está reforzando activamente su plantilla antes de la nueva temporada de la Premier League inglesa. Goal.com informa de que

Según Goal.com, el Manchester United incorporó a varios jugadores durante el mercado de verano con el objetivo de renovar sus líneas. Los Diablos Rojos ficharon a André Santos del Chelsea por 48 millones de libras esterlinas y a Youri Tielemans del Aston Villa por 35 millones de libras. Además, el club incorporó al portero Karl Darlow y a tres jóvenes promesas para su academia.

Flexibilidad táctica e inteligencia sobre el terreno de juego

Durante su intervención en el pódcast The Obi One Podcast, Jon Obi Mikel elogió el acierto del Manchester United con este fichaje y destacó especialmente la aportación que el centrocampista belga puede ofrecer al equipo. Según el exjugador, el precio de Tielemans fue una operación extraordinariamente barata y ventajosa frente a otros grandes fichajes realizados este verano.

Mikel afirma que Youri Tielemans es un futbolista polivalente, capaz de rendir con la misma eficacia como mediocentro defensivo, interior o mediapunta, es decir, como número 6, 8 o 10. Esta flexibilidad táctica permite al entrenador cambiar el estilo de juego. Tielemans destaca por su capacidad goleadora, su peligro a balón parado y su seguridad con el balón.

La opinión de expertos y compañeros

El excentrocampista también habló de algunos puntos débiles del jugador. Según señaló, Tielemans no es el futbolista más rápido, pero tiene una gran capacidad para leer el juego y es muy inteligente tanto con balón como sin él. Precisamente esas cualidades lo convierten en el mejor fichaje del mercado de verano.

El exdefensa del Tottenham, Toby Alderweireld, también analizó las cualidades de su compatriota en una entrevista concedida a Hajper. En su opinión, en el fútbol moderno muchos se fijan únicamente en las estadísticas de goles y asistencias, pero la principal virtud de Tielemans es su capacidad para asumir riesgos y realizar pases precisos y progresivos hacia adelante.