Trevoh Chalobah se despide del Chelsea

El defensa de la selección inglesa Trevoh Chalobah se despidió oficialmente de su club de toda la vida, el Chelsea, y continuará su carrera en la Serie A italiana. Tras jugar durante 18 años en el club londinense, el futbolista de 27 años decidió dar un giro importante a su carrera. Según Goal.com, el traspaso supera los 30 millones de libras esterlinas y el defensa se incorporó al Como, dirigido por Cesc Fàbregas. Goal.com informa de ello.

Después de que el traspaso se confirmara oficialmente el domingo, el jugador publicó en redes sociales una emotiva carta de despedida, en la que expresó su profundo agradecimiento a los aficionados y al personal del club. Sus palabras reflejan claramente lo difícil que fue este paso para un futbolista que creció en el sistema del Chelsea desde niño.

Del sueño de la infancia al gran fútbol

Trevoh llegó por primera vez a la academia del Chelsea a los nueve años, cuando todavía era un estudiante. Con el paso de los años, logró disputar 151 partidos con el club en todas las competiciones. En sus redes sociales, recordó las casi dos décadas que pasó en el Chelsea y destacó el papel insustituible del equipo en su formación como futbolista profesional.

«Después de dieciocho años, ha llegado el momento de despedirme del Chelsea», escribió el defensa en una publicación cargada de emoción. También compartió fotografías de archivo que reflejan su evolución y señaló que pasó de ser un niño sencillo y lleno de sueños a convertirse en un profesional consolidado, capaz de competir en una de las ligas más exigentes del mundo.

Los desafíos y consejos para la próxima generación

A lo largo de su carrera, el futbolista fue cedido a Ipswich Town, Huddersfield Town y Lorient para luchar por un puesto en el primer equipo, afrontando diversas dificultades y desafíos. Por ello, es considerado un ejemplo para los jóvenes jugadores que entrenan en las instalaciones de Cobham de la academia del Chelsea.

Al dejar el Chelsea, Chalobah también ofreció valiosos consejos a la próxima generación. «A los jóvenes jugadores les diría que su camino no siempre será fácil. Pero estén siempre preparados, mantengan una actitud positiva y no pierdan la confianza. Gracias por todo, con amor y gratitud de todo corazón», concluyó el futbolista en su mensaje.