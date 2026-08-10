El mercado de cámaras de vigilancia se contrae en China, pero Xiaomi mantiene el liderazgo

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El mercado de cámaras de vigilancia se contrae en China, pero Xiaomi mantiene el liderazgo

El mercado chino de cámaras de videovigilancia para consumidores ha experimentado por primera vez una tendencia descendente. La saturación de los hogares urbanos con este tipo de dispositivos y el aumento de su vida útil han provocado una caída de los indicadores generales del sector. La agencia analítica Runto Technology ha publicado estos datos. Ixbt.com informa sobre ello en una publicación.

Según el análisis de los expertos, en el primer semestre de este año se vendieron un total de 25,54 millones de cámaras de videovigilancia en el mercado chino. Esta cifra es un 8,9 % inferior a la del mismo periodo del año pasado. Al mismo tiempo, los ingresos totales de los fabricantes también disminuyeron un 4,8 %, hasta los 5,4 mil millones de yuanes.

Las causas de la ralentización del mercado y la nueva demanda

La saturación del mercado en las grandes ciudades se considera uno de los principales factores del descenso del sector. En particular, la penetración de los sistemas de videovigilancia en los hogares de las grandes metrópolis se acerca ya al 50 %. La reducción del número de viviendas en proceso de renovación también tuvo un impacto.

Actualmente, la nueva demanda del mercado se está generando principalmente en las ciudades pequeñas. Además, los consumidores han comenzado a sustituir los dispositivos antiguos por modelos nuevos. Dado que el ciclo de funcionamiento medio de estas tecnologías es de entre tres y cinco años, el proceso de sustitución requiere cierto tiempo.

Las principales marcas y el entorno competitivo

Según los resultados del mercado online, Xiaomi logró mantener su posición de liderazgo. Su cuota de ventas fue del 13,4 %, mientras que su cuota de ingresos alcanzó el 12,6 %. Ezviz y Hikvision completaron los tres primeros puestos, con un 10,6 % y un 10,4 %, respectivamente.

La cuarta posición correspondió a la marca Qiaoan. Según los datos, la cuota de mercado conjunta de estas cuatro grandes empresas fue del 41,4 %, lo que supone una reducción de 4,7 puntos porcentuales en un año. Esto demuestra que la competencia en el mercado se intensifica y que otros actores pequeños también están consiguiendo ganar cuota.

A pesar de las difíciles condiciones, Xiaomi continúa ampliando activamente su gama de productos. En marzo de este año, la empresa presentó, entre otras novedades, su primera cámara de vigilancia exterior compatible con la tecnología 4G, diseñada para utilizarse en lugares sin Internet por cable ni suministro eléctrico permanente.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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