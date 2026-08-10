Encuentran en el fondo del mar una famosa cerveza de 162 años

Unos buzos que realizaban investigaciones submarinas cerca de la costa de Dover, en Inglaterra, encontraron una botella que contenía cerveza Guinness producida hace 162 años.

El fotógrafo submarino belga Stefan Panis vio en 2025 una botella extraña en una zona de naufragios. Tras sacarla a la superficie y enjuagarla, se descubrió la inscripción Guinness . Resultó que la botella databa de 1864.

Según Panis, podría haber muchas más botellas de este tipo en el fondo del mar. Supone que la caja donde se encontró la botella contenía 24 unidades.

El hallazgo también despertó el interés de los especialistas en cerveza. Se enviaron muestras de la botella al laboratorio de la Universidad KU Leuven en Bélgica. Los científicos planean estudiar la composición y el sabor de la cerveza de 1864.

Si se obtiene suficiente información de ADN de las muestras, los especialistas podrían intentar recrear el sabor de la Guinness de hace 162 años.

Lo más sorprendente es que los investigadores tampoco descartan que la cerveza siga siendo apta para el consumo. Esto depende de si el agua de mar entró o no por el corcho de la botella.

Aunque Panis afirmó que no le gusta demasiado la Guinness, dijo que estaría dispuesto a probarla si los especialistas la consideran segura.

Por ahora, los archivos de Guinness y los buzos siguen estudiando información adicional sobre el hallazgo.