Europa podría enfrentarse a una escasez de sus propios cohetes espaciales

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Europa podría enfrentarse a una escasez de sus propios cohetes espaciales

La Agencia Espacial Europea advirtió del riesgo de que haya una escasez de vehículos de lanzamiento fabricados en Europa. La situación se explica por el fuerte aumento de la demanda de lanzamientos de satélites a órbita previsto para finales de la década, informa el Financial Times. Ixbt.com informa .

Según Josef Aschbacher, director general de la ESA, los países europeos se enfrentarán a una escasez de sus propios cohetes alrededor de 2030 debido al aumento del número de lanzamientos. Los expertos prevén que la carga máxima sobre la infraestructura espacial europea se produzca entre 2029 y 2031.

Medidas para ampliar la capacidad de producción

Para prevenir una posible crisis, la Agencia Espacial Europea pidió a los fabricantes locales que calcularan el coste de ampliar sus programas de cohetes. En particular, la agencia pretende aumentar la producción de los pesados lanzadores Ariane 6 de los actuales 9–10 a unos 15 al año.

También podrían destinarse fondos adicionales a aumentar la producción de los lanzadores ligeros Vega C. Las decisiones financieras correspondientes se tomarán después de evaluar por completo las capacidades y los costes de las empresas europeas.

Competencia mundial y desafío futuro

Josef Aschbacher ya había instado a la Unión Europea a acelerar el desarrollo de su propio cohete reutilizable. De lo contrario, la región corre el riesgo de quedarse atrás frente a Estados Unidos, especialmente frente a SpaceX, que sigue siendo uno de los principales actores del mercado de vuelos espaciales comerciales.

La principal tarea de la industria espacial europea ya no consiste únicamente en satisfacer la demanda actual, sino también en garantizar su independencia estratégica futura. Las decisiones presupuestarias y organizativas que se adopten en los próximos años serán decisivas para la posición de la región en el espacio.

Agencia Espacial EuropeaAriane 6Vega CSpaceXTecnologías Espaciales
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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