Fermín López habla de la salida de Ronald Araújo y los rumores de fichajes

El centrocampista del FC Barcelona, Fermín López, habló sobre los cambios del verano en el club catalán, el inesperado traspaso del capitán Ronald Araújo y otros jugadores que podrían abandonar el equipo. En una entrevista concedida a SPORT, el centrocampista no ocultó su pesar por la salida del capitán del equipo. Sobre este asunto, Goal.com informa .

El Liverpool y el FC Barcelona han llegado a un acuerdo para el traspaso de Ronald Araújo en calidad de cedido por una temporada. Se espera que el defensa uruguayo continúe su carrera en la Premier League tras una etapa complicada en Cataluña, y ya se ha despedido de sus compañeros.

Fermín López destacó que respeta la decisión del defensa, que es uno de sus amigos más cercanos. “Vino a despedirse. Es triste, porque es el capitán del equipo y tenemos una buena relación. Tomó esta decisión para seguir progresando y espero que vuelva la próxima temporada”, declaró el futbolista.

El mercado de fichajes y los nuevos nombres

Durante la entrevista, el centrocampista español también fue preguntado por los últimos rumores de fichajes relacionados con Rodri y Ferran Torres. La prensa había informado de que el Manchester City rechazó la primera oferta del FC Barcelona por el centrocampista. Sin embargo, Fermín aseguró que no tenía información concreta al respecto.

“No tengo ninguna información sobre este asunto, pero cualquier decisión que tomen Deco y el director deportivo me parecerá bien. Todo el mundo sabe que Rodri es un jugador extraordinario. Sin embargo, no quiero profundizar en este tema, porque sería una falta de respeto hacia los futbolistas que forman parte del equipo actualmente”, añadió López.

También se habló de las informaciones que apuntan a que Ferran Torres quiere fichar por un club parisino. Fermín no quiso hacer más especulaciones sobre el futuro de su compatriota y afirmó que apoyará cualquier decisión que tome.

El regreso tras la lesión

Para Fermín López, este periodo de preparación veraniega también fue extremadamente exigente desde el punto de vista de la recuperación física. Debido a una fractura del quinto metatarsiano, no pudo participar con la selección española en el Mundial de 2026. Sin embargo, trabajó sin descanso y logró recuperar su puesto en el once titular.

Muy activo en el amistoso contra el Nottingham Forest (1-0), en el que provocó el penalti transformado por Raphinha, el futbolista reconoció que aún le falta ritmo de competición. Se espera que su regreso sea una ayuda importante para el entrenador, en un contexto de cambios en la plantilla.