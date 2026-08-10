Comenzaron las negociaciones por el traspaso de Fabio Miretti

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Comenzaron las negociaciones por el traspaso de Fabio Miretti

El futuro del centrocampista de la Juventus Fabio Miretti sigue siendo incierto en la recta decisiva de la temporada. El talentoso futbolista, nacido en 2003, todavía no forma parte de los planes principales del cuerpo técnico, por lo que su traspaso podría convertirse en un paso importante para el club. Goal.com informa .

Según informa GOAL.com, citando fuentes de Il Messaggero, la Lazio muestra un gran interés por el joven centrocampista mientras aumenta la actividad en el mercado futbolístico italiano. El club romano ya ha comenzado a reforzar su plantilla para cubrir adecuadamente la baja del lesionado Danilo Cataldi.

Desacuerdos sobre las condiciones del traspaso

En esta fase, el principal desacuerdo entre ambos clubes está relacionado con la fórmula del traspaso. La directiva de la Lazio prefiere incorporar al futbolista como cedido, mientras que el club turinés no acepta plenamente esta propuesta.

Los dirigentes de la Juventus prefieren vender directamente al joven futbolista o cederlo con una obligación de compra al final de la temporada. De esta forma, el club busca mejorar su situación financiera y reunir fondos para futuros fichajes.

Aspectos financieros y deportivos

En el proceso de renovar la plantilla y fichar nuevos jugadores, la venta de futbolistas suplentes es de gran importancia para el club turinés. El traspaso de un joven como Miretti no solo permitiría generar ingresos, sino también utilizarlo como activo adicional en futuras operaciones.

Aun así, las negociaciones entre las partes se encuentran en una fase inicial y serán necesarias nuevas conversaciones para alcanzar un acuerdo. Mientras el entrenador de la Lazio y la dirección deportiva buscan cubrir cuanto antes el vacío en el centro del campo, la Juventus no está dispuesta a renunciar fácilmente a sus condiciones.

Se espera que en los próximos días se celebren nuevas reuniones entre los representantes de ambos clubes y se aclaren los detalles del acuerdo. Para Fabio Miretti, este traspaso podría abrir una nueva etapa en su carrera y ofrecerle más minutos en el primer equipo.

Fabio MirettiJuventusLazioFichajeSerie A
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