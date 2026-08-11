Harry Maguire insta a Manchester United a prepararse para la nueva temporada

El defensa central del Manchester United inglés, Harry Maguire, señaló que el equipo debe mantener en la nueva temporada la dinámica positiva bajo las órdenes de su entrenador, Michael Carrick. Según el experimentado futbolista, el equipo tiene todas las posibilidades de dar un paso adelante, y comenzar bien la temporada será decisivo para alcanzar los objetivos comunes. Así lo informa .

Como se sabe, Michael Carrick fue nombrado oficialmente entrenador permanente del Manchester United en mayo de este año, después de finalizar la temporada 2025-26. Desde que el técnico tomó las riendas del equipo en enero, los Red Devils han ganado más partidos en la Premier League inglesa que cualquier otro rival, con 12 victorias, y han marcado más goles, 33.

Nuevas ideas tácticas y preparación de pretemporada

Según los medios oficiales del club, Harry Maguire habló sobre el rendimiento del equipo en los partidos de pretemporada. Durante su concentración, el Manchester United derrotó a Rosenborg y al Atlético de Madrid, además de empatar con el Paris Saint-Germain, vigente campeón de Europa.

El defensa de 33 años subrayó que la cantidad de puntos conquistados por el equipo desde la llegada de Carrick debe ser su principal referencia: «Si logramos mantener este ritmo, sería fantástico. Desde su llegada hemos sumado más puntos en la Premier League que cualquier otro equipo, así que ese volverá a ser nuestro objetivo».

Maguire añadió que durante la pretemporada están trabajando en nuevos enfoques tácticos: «Aparecerán nuevas ideas y formas de jugar. Habrá diferentes tácticas que el entrenador querrá ver de nosotros. Jugamos bien en muchos partidos, pero podríamos haberlo hecho aún mejor. Como futbolistas, lo entendemos».

Estado físico y preparación individual

El hecho de que Thomas Tuchel no incluyera a Harry Maguire en la convocatoria de Inglaterra para el Mundial de verano permitió al jugador completar toda la preparación de pretemporada. El defensa central, que ha mostrado un rendimiento sólido bajo las órdenes de Carrick desde el invierno, ganó 44 duelos en la Premier League, la cifra más alta entre sus compañeros.

Maguire reconoció que su estado físico mejora cada semana y valoró positivamente el regreso de los jugadores que estuvieron con sus selecciones. Según sus palabras, disputar partidos de 60 minutos sobre el terreno de juego está siendo un paso importante para recuperar la confianza y alcanzar su mejor forma deportiva.