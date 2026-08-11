Real Madrid expresa su solidaridad tras el terremoto en Colombia

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Real Madrid expresa su solidaridad tras el terremoto en Colombia

El club español Real Madrid publicó el lunes un comunicado oficial de solidaridad con el pueblo colombiano tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país. Según Goal.com, el conjunto blanco, uno de los equipos más prestigiosos de Europa, expresó sus profundas condolencias a las familias de las víctimas y brindó apoyo moral a todos los colombianos en estos momentos difíciles. Goal.com informa .

El enorme desastre natural ocurrido el lunes al amanecer causó graves daños en las infraestructuras de varias zonas clave del país, entre ellas las ciudades de Manizales, Cali y Pereira. Tras la tragedia, la directiva y el Consejo de Administración del Real Madrid reaccionaron con rapidez, rezaron por la seguridad de las víctimas de esta tragedia en Sudamérica y expresaron sus profundas condolencias.

En el comunicado publicado a través de los canales oficiales de comunicación del club se leían las siguientes palabras: “El Real Madrid, su presidente y su Consejo de Administración expresan sus condolencias a las familias de los fallecidos y a todo el pueblo colombiano por el terremoto que sacudió a este querido país en las últimas horas”.

“En nombre del Real Madrid expresamos nuestra solidaridad y enviamos nuestro cariño a todos los afectados, deseándoles una pronta recuperación”, señala el comunicado del club. Este respaldo internacional supuso un importante apoyo moral para la sociedad colombiana, golpeada por la tragedia.

Cambios en el deporte y partidos aplazados

El régimen de emergencia nacional en Colombia paralizó varios sectores del país, incluida la industria deportiva. En particular, la entidad rectora del fútbol colombiano, la Dimayor, se vio obligada a aplazar 24 horas todos los partidos de los campeonatos nacionales para centrarse en las labores de rescate y evaluar el estado de los estadios en las zonas afectadas por el desastre.

Está previsto que los partidos nacionales aplazados se reprogramen progresivamente para el martes y el miércoles. Sin embargo, la reanudación dependerá directamente de rigurosas inspecciones de seguridad de las infraestructuras de los estadios y de la recuperación de las conexiones de transporte necesarias.

Actualmente, la Dimayor continúa cooperando estrechamente con los servicios nacionales de emergencia y sus 36 clubes miembros. Los responsables planean tomar una decisión definitiva sobre el calendario a largo plazo únicamente una vez concluidas todas las inspecciones.

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Jahongir Tursunov
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