El Inter, cerca de cerrar el fichaje de Djed Spence

El Inter de Milán ha entrado en la fase decisiva de las negociaciones para fichar a Djed Spence, defensa del Tottenham e internacional inglés. Según La Gazzetta dello Sport, el acuerdo entre las partes está cerca de cerrarse y se espera que el jugador de 26 años se convierta pronto en nuevo miembro del equipo italiano. La información, publicada por Goal.com, ha sido confirmada.

Este fichaje es muy importante para los nerazzurri antes de la nueva temporada. Denzel Dumfries, uno de los principales carrileros del equipo, se marchó al Real Madrid. La dirección del club había elegido a Djed Spence como prioridad para cubrir ese vacío.

Precio del fichaje y detalles de las negociaciones

El acuerdo incluiría una cantidad de traspaso de aproximadamente 30 millones de euros, además de bonus. Aunque el Tottenham exigía inicialmente 40 millones de euros por el jugador, las negociaciones se aceleraron con la rebaja del precio durante el mercado de verano y el visto bueno del entrenador del club.

La directiva del Inter, con Beppe Marotta y Piero Ausilio al frente, también había estudiado otras opciones. Entre ellas estaba el perfil de Moussa Diaby, que juega en los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, las elevadas exigencias salariales y la complejidad de las negociaciones llevaron a descartar esa operación y a centrar la atención en Djed Spence.

Planes de futuro y contrato

Según Goal.com, Djed Spence está listo para viajar a Milán y firmar un contrato de cuatro años. El futbolista ya ha consultado sobre la vida en Italia con su compatriota John Stones. La llegada de otro jugador inglés a la Serie A tras Stones está despertando un gran interés entre los aficionados.

Aun así, los aficionados quizá tengan que esperar un poco para ver al futbolista sobre el terreno de juego. Debido al largo parón posterior al Mundial, el defensa no regresó a los entrenamientos hasta hace poco. No obstante, los responsables del club están convencidos de que es el candidato más adecuado para el puesto de carrilero, tanto física como tácticamente.

Mientras tanto, el Inter también evalúa otros cambios en su plantilla. En particular, la directiva estudia atentamente la oferta de 25 a 30 millones de euros que la Roma estaría preparando por Luis Enrique. Sin embargo, el club mantiene el foco en cerrar con éxito el fichaje de Djed Spence.