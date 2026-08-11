El internet de Starlink se integrará en el robotaxi Tesla Cybercab

Tesla planea instalar la conexión satelital Starlink en su último desarrollo, el robotaxi Cybercab. Así lo informó el medio ixbt.com. Esta innovación tecnológica permitirá a los pasajeros aprovechar el tiempo en el vehículo no solo para llegar a su destino, sino también para relajarse o trabajar. Así lo informa Ixbt.com informa que.

Según Elon Musk, el internet satelital de alta velocidad abrirá amplias posibilidades digitales en el habitáculo. Los pasajeros podrán ver retransmisiones deportivas en alta definición en formato 4K, además de sus películas y series favoritas.

Un espacio móvil de entretenimiento y trabajo

El moderno vehículo autónomo se está convirtiendo poco a poco no solo en un medio de transporte, sino también en un espacio interactivo completo. Se espera que el habitáculo del Cybercab permita disfrutar de contenido de entretenimiento, ejecutar diversos juegos y realizar tareas laborales cotidianas.

También se observa una nueva etapa desde el punto de vista de la ingeniería y el diseño. Elon Musk mostró en sus redes sociales imágenes del primer Cybercab equipado con dispositivos Starlink. Según se indicó, la primera unidad presentada cuenta con una atractiva carrocería de color dorado.

Grandes planes para el futuro

La integración del internet satelital con el sistema de conducción autónoma de Tesla ampliará aún más las capacidades del vehículo. Se espera que esto transforme radicalmente los escenarios de uso de los automóviles en el futuro.

Cabe recordar que Elon Musk había anunciado anteriormente que la tecnología Starlink se integraría gradualmente en todos los vehículos de Tesla. Sin duda, esto elevará a una nueva etapa los estándares de conectividad de alta velocidad en toda la industria automotriz.