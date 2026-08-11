Los problemas defensivos del Arsenal se convierten en un quebradero de cabeza para Mikel Arteta

A las puertas del inicio de la nueva temporada de la Premier League inglesa, las debilidades de la defensa del Arsenal generan una gran preocupación entre especialistas y aficionados. Según Sky Sports, en los partidos amistosos de pretemporada, la zaga del club londinense no está funcionando como se esperaba y se ha convertido en el principal problema que debe resolver el entrenador Mikel Arteta. Goal.com informa .

Desde principios de agosto, los Gunners se han visto obligados a encajar nada menos que siete goles en tres partidos de preparación. Esto supone una media de 2,3 goles recibidos por encuentro. Como comparación, la media del equipo en la Premier League la temporada pasada fue de 1,4 goles encajados por partido. Los seis goles recibidos en los dos últimos encuentros evidencian por sí solos la gravedad de la situación.

La ausencia de William Saliba y los huecos en defensa

La ausencia de William Saliba, uno de los pilares del equipo, está siendo señalada como la principal causa de esta delicada situación defensiva. El defensa francés, apartado por una grave lesión de espalda de larga duración, ha dejado patente la pérdida de estabilidad en el centro de la defensa. Además, el nuevo fichaje Jurriën Timber ha indicado que necesitará varias semanas más para recuperarse por completo.

En este contexto de escasez de defensas, Mikel Arteta prepara el partido de la Community Shield contra el Manchester City en el estadio de Wembley. Se espera que este encuentro sea la primera prueba realmente exigente del club londinense antes del inicio de la nueva temporada. En un escenario de alta competencia, los errores defensivos tendrán un coste elevado.

Un antirrécord histórico y los próximos desafíos

Las estadísticas también muestran que la situación actual del Arsenal no es habitual. Durante los últimos tres años, los londinenses no habían encajado tres o más goles en dos partidos consecutivos en ninguna competición. Esta cifra de la pretemporada ha revelado la existencia de problemas en el sistema de juego que deben analizarse en profundidad.

Mikel Arteta y su cuerpo técnico deben recuperar el equilibrio defensivo antes del inicio oficial de la temporada. De lo contrario, el Arsenal, que aspira a luchar por el título, se enfrentará sin duda a serias dificultades contra sus rivales.