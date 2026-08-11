Xiaomi lanza la afeitadora Mijia Portable Electric Shaver Pro

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Xiaomi lanza la afeitadora Mijia Portable Electric Shaver Pro

La marca Xiaomi amplía su gama de gadgets portátiles con la nueva afeitadora eléctrica Mijia Portable Electric Shaver Pro. Según ixbt.com, este compacto dispositivo ya ha captado la atención de los usuarios gracias a su gran autonomía, su moderno cuerpo metálico y sus funciones avanzadas. Esta información, Ixbt.com la reporta.

Actualmente, el nuevo producto se ofrece a los compradores en la plataforma comercial JD.com. Su precio inicial es de 349 yuanes, pero con la subvención estatal puede reducirse a 266,98 yuanes, aproximadamente 40 dólares estadounidenses.

Características técnicas y diseño del gadget

La Mijia Portable Electric Shaver Pro está fabricada con un cuerpo completamente metálico y se ofrece en tres atractivos colores: dorado mate, plateado y gris oscuro. Además de su construcción robusta, destaca por su comodidad de uso.

El dispositivo cuenta con la certificación IPX8, que proporciona una protección fiable contra la humedad. Esto facilita considerablemente su uso y limpieza. El sistema de corte combina un revestimiento corrugado de dos capas con afiladas cuchillas de acero inoxidable.

Comodidad de uso y sensores innovadores

Según los ingenieros de Xiaomi, el nuevo diseño de las cuchillas ayuda a reducir la cantidad de vello que queda sin cortar o que se pasa por alto. Como resultado, el afeitado es más suave y cómodo.

Una de las principales características del dispositivo es su interruptor táctil integrado. Este sensor inteligente detecta con precisión el contacto con la piel y permite controlar el dispositivo automáticamente.

Autonomía de nivel récord

La batería de esta afeitadora eléctrica puede ofrecer hasta 60 días de funcionamiento con una sola carga completa. Esta autonomía resulta especialmente práctica para quienes viajan con frecuencia.

El dispositivo también admite su uso mientras se está cargando (carga y funcionamiento simultáneos). Además del dispositivo principal, Xiaomi presentó el set de regalo Mijia Electric Shaver Grooming Gift Set, que incluye una afeitadora en el exclusivo color Nebula Purple, una funda de almacenamiento especial y una elegante caja.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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