¿Por qué Robbie Keane aún no ha asumido el cargo de entrenador principal?

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¿Por qué Robbie Keane aún no ha asumido el cargo de entrenador principal?

La exestrella de la Premier League inglesa, Robbie Keane, continúa como agente libre pese a sus destacados resultados como entrenador. Su exitosa experiencia fuera del fútbol británico lo ha convertido en un candidato ideal para cargos importantes, aunque todavía no ha firmado ningún acuerdo oficial. Según Goal.com que informa.

En una entrevista exclusiva con Goal.com, el exguardameta del Arsenal Graham Stack elogió el potencial de Robbie Keane como entrenador. Subrayó que sigue de cerca la carrera del técnico irlandés y que sus logros merecen especial atención.

Triunfos en el extranjero y temporadas llenas de títulos

Robbie Keane comenzó su carrera como entrenador en el ATK de India, pero su verdadero debut como técnico principal se produjo en Israel. En 2023, se hizo cargo del Maccabi Tel Aviv y condujo al equipo al título de campeón de Israel y a la conquista de la copa nacional.

Después continuó su carrera en Hungría, donde también logró excelentes resultados con el Ferencváros. Además, Keane tuvo la oportunidad de destacar en prestigiosas competiciones internacionales, como la Liga Europa de la UEFA.

Prudencia antes de afrontar nuevos desafíos

Tras 16 meses en Budapest, el técnico de 46 años entendió que había llegado el momento de cambiar y empezó a buscar un nuevo destino. El exdelantero, que jugó en LA Galaxy de la MLS, demostró plenamente su potencial fuera de su zona de confort profesional.

Por ello, su nombre fue vinculado con frecuencia a varios clubes prestigiosos de Inglaterra y Escocia. Sin embargo, el entrenador prefiere no tomar decisiones apresuradas y espera ofertas que se ajusten a sus ambiciones.

La opinión de los expertos y sus perspectivas de futuro

Según Graham Stack, Robbie Keane no solo es un buen entrenador, sino también una personalidad excepcional para un club de fútbol. Considera que los dirigentes deberían actuar con mayor determinación para incorporar a técnicos de este nivel.

Actualmente, la reputación de Robbie Keane sigue siendo muy alta. Los especialistas prevén que antes del inicio de la temporada 2026-2027 quedarán libres muchos puestos de entrenador principal en el mercado y que el técnico irlandés encontrará pronto un proyecto a su medida.

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