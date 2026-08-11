Liga de Campeones femenina: los grandes ya conocen a sus rivales en la clasificación

Se realizó el sorteo de la tercera ronda de clasificación de la temporada 2026/27 de la Liga de Campeones femenina de la UEFA, que otorga una plaza para la fase principal. Según Goal.com, el sorteo permitió a los principales equipos europeos, entre ellos Chelsea, Real Madrid y PSG, conocer a sus decisivos rivales. Goal.com informa .

En la denominada ruta de liga, compiten los clubes que participan gracias a su posición en sus campeonatos nacionales. Los resultados de esta fase son de gran importancia, ya que determinarán el destino de los equipos en la temporada.

Retos difíciles para Chelsea y Real Madrid

Según el sorteo, Chelsea se enfrentará a la Real Sociedad por un puesto en la fase principal. El partido de ida de esta eliminatoria a doble partido se disputará en Londres. La Real Sociedad participa en esta competición por segunda vez en su historia y obtuvo otra oportunidad tras terminar tercera en la Liga F.

Sin embargo, al equipo español le espera un desafío muy complicado, ya que Chelsea fue finalista en 2021 y alcanzó las semifinales en tres de las últimas cuatro temporadas. Aunque el club londinense tuvo algunas dificultades la pasada campaña, incorporó a Katie McCabe, Melvine Malard, Giulia Dragoni y Manaka Matsukubo para reforzar su plantilla.

Otros duelos destacados

El enfrentamiento entre Eintracht Frankfurt y PSG se convirtió en uno de los partidos más atractivos de la clasificación. El Eintracht Frankfurt, tercero en el campeonato alemán, alcanzó las semifinales de la competición europea la temporada pasada. Por su parte, el conjunto parisino tuvo una decepcionante participación internacional el año pasado y solo sumó dos puntos en la fase de grupos.

Además, el Real Madrid, tres veces cuartofinalista de la Liga de Campeones, se medirá al Ajax neerlandés. Wolfsburg, bicampeón de la competición, se enfrentará al Inter, segundo clasificado de la Serie A la temporada pasada.

En la ruta de campeonas, las ganadoras de sus campeonatos nacionales, como PSV Eindhoven, Brann y el club belga OH Leuven, continuarán luchando por obtener una plaza en la fase principal de la liga.