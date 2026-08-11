Liga de Campeones femenina: los grandes ya conocen a sus rivales en la clasificación

·50·Deportes
Liga de Campeones femenina: los grandes ya conocen a sus rivales en la clasificación

Se realizó el sorteo de la tercera ronda de clasificación de la temporada 2026/27 de la Liga de Campeones femenina de la UEFA,que otorga una plaza para la fase principal. Según Goal.com, el sorteo permitió a los principales equipos europeos, entre ellos Chelsea, Real Madrid y PSG, conocer a sus decisivos rivales. Goal.com informa .

En la denominada ruta de liga, compiten los clubes que participan gracias a su posición en sus campeonatos nacionales. Los resultados de esta fase son de gran importancia, ya que determinarán el destino de los equipos en la temporada.

Retos difíciles para Chelsea y Real Madrid

Según el sorteo, Chelsea se enfrentará a la Real Sociedad por un puesto en la fase principal. El partido de ida de esta eliminatoria a doble partido se disputará en Londres. La Real Sociedad participa en esta competición por segunda vez en su historia y obtuvo otra oportunidad tras terminar tercera en la Liga F.

Sin embargo, al equipo español le espera un desafío muy complicado, ya que Chelsea fue finalista en 2021 y alcanzó las semifinales en tres de las últimas cuatro temporadas. Aunque el club londinense tuvo algunas dificultades la pasada campaña, incorporó a Katie McCabe, Melvine Malard, Giulia Dragoni y Manaka Matsukubo para reforzar su plantilla.

Otros duelos destacados

El enfrentamiento entre Eintracht Frankfurt y PSG se convirtió en uno de los partidos más atractivos de la clasificación. El Eintracht Frankfurt, tercero en el campeonato alemán, alcanzó las semifinales de la competición europea la temporada pasada. Por su parte, el conjunto parisino tuvo una decepcionante participación internacional el año pasado y solo sumó dos puntos en la fase de grupos.

Además, el Real Madrid, tres veces cuartofinalista de la Liga de Campeones, se medirá al Ajax neerlandés. Wolfsburg, bicampeón de la competición, se enfrentará al Inter, segundo clasificado de la Serie A la temporada pasada.

En la ruta de campeonas, las ganadoras de sus campeonatos nacionales, como PSV Eindhoven, Brann y el club belga OH Leuven, continuarán luchando por obtener una plaza en la fase principal de la liga.

Liga De Campeones FemeninaChelseaReal MadridPSGFútbol
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

« Cuando el Real llama, es imposible decir que no »: Yan Diomande revela sus primeras sensaciones« Cuando el Real llama, es imposible decir que no »: Yan Diomande revela sus primeras sensacionesHoy, 22:19Fichaje sensacional del Neftchi: ¿por qué Kouao dejó Europa para elegir Uzbekistán?Fichaje sensacional del Neftchi: ¿por qué Kouao dejó Europa para elegir Uzbekistán?Hoy, 22:11Gran victoria del Paxtakor: goleó al Al Hussein y se clasificó a la Champions Asiática ÉliteGran victoria del Paxtakor: goleó al Al Hussein y se clasificó a la Champions Asiática ÉliteHoy, 22:01La incómoda escena del delantero del Cruzeiro durante su presentación enciende las redes socialesLa incómoda escena del delantero del Cruzeiro durante su presentación enciende las redes socialesHoy, 21:59Jeff Bezos podría comprar acciones del LiverpoolJeff Bezos podría comprar acciones del LiverpoolHoy, 21:55Mykhailo Mudryk decidió sobre su futuro en el Chelsea y las opciones de cesiónMykhailo Mudryk decidió sobre su futuro en el Chelsea y las opciones de cesiónHoy, 21:17
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)