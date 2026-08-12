Nueva sensación en el Libro Guinness: cómo un futbolista logró un récord mundial

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Nueva sensación en el Libro Guinness: cómo un futbolista logró un récord mundial

Hamad Ali Al-Shehhi, ciudadano de los Emiratos Árabes Unidos de 24 años, volvió a asombrar al mundo del deporte al demostrar una habilidad digna de Bobur y el alcance ilimitado de las capacidades humanas. Este atleta, dueño de varios récords Guinness relacionados con el fútbol, puso a prueba esta vez su destreza con los pies en una cancha de baloncesto y logró una hazaña mundial.

Un disparo de precisión desde 12 metros (39,37 pies)

Al-Shehhi decidió establecer el récord mundial de mayor distancia para encestar un balón de baloncesto golpeándolo con el talón y enviándolo elegantemente a la canasta.

El video del récord, ampliamente difundido en Internet, muestra con claridad la gran habilidad del atleta: primero impulsa el balón de baloncesto hacia arriba con el pie y después golpea con precisión y potencia, usando el talón, el balón suspendido en el aire para encestarlo desde casi 12 metros (39,37 pies) de distancia.

Récords históricos antes del disparo con el talón

El Libro Guinness de los Récords no es algo nuevo para Hamad Ali Al-Shehhi. Antes ya había registrado varias marcas impresionantes en el control de un balón de fútbol:

  • Golpear el balón con la rodilla en 1 minuto: 215 veces;

  • Recorrer 50 metros (164 pies) con un balón sobre la rodilla: 10,50 segundos (la marca más rápida);

  • Golpear el balón con la rodilla sentado durante 1 minuto: 211 veces.

«Mi motivación es mi amor infinito por el fútbol»

En una entrevista con representantes del Libro Guinness de los Récords, el atleta habló con emoción sobre esta victoria y su objetivo:

«Quería documentar y celebrar oficialmente la habilidad que desarrollé durante años gracias a mi pasión por el fútbol y a un entrenamiento intenso. Mi amor por el fútbol es mi mayor fuente de motivación. Me siento infinitamente orgulloso de haber representado el honor de los Emiratos Árabes Unidos en el escenario mundial con este logro y este récord»declaró Hamad Ali Al-Shehhi.

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Hamad Ali Al-ShehhiLibro Guinness de los récordsEmiratos Árabes Unidos
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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