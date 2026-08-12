Enzo Maresca habla de la regla sobre Erling Haaland y el Manchester City

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Enzo Maresca habla de la regla sobre Erling Haaland y el Manchester City

El nuevo entrenador del Manchester City, de Inglaterra, Enzo Maresca, habló de una interesante situación táctica relacionada con el delantero noruego Erling Haaland. El técnico explicó las estrictas reglas que aplicó en sus anteriores equipos y los movimientos de la estrella sobre el terreno de juego. Goal.com informa .

Según Goal.com, el técnico italiano de 46 años ha comenzado a construir su filosofía, basada en la disciplina y el control, sobre los cimientos establecidos por Pep Guardiola. Una de las principales exigencias de Maresca consiste en mantener una comunicación y un orden estrictos sobre el terreno de juego durante los partidos.

Disciplina estricta sobre el terreno de juego

Uno de los enfoques tácticos particulares del entrenador se basa en reaccionar de inmediato después de que su equipo marque un gol. Prefiere mantener una comunicación directa con los capitanes en los momentos más intensos del partido.

Enzo Maresca señaló que ya había aplicado este método en temporadas anteriores: «Cuando trabajaba en el Leicester y el Chelsea, tenía una regla: cuando marcábamos, el capitán debía venir al banquillo para recibir instrucciones, no para celebrar», explicó el entrenador, dejando claro que prioriza los ajustes tácticos por encima de las emociones.

Una situación inesperada relacionada con Haaland

Según The New York Times, aunque esta regla funcionó con éxito en sus anteriores equipos, la situación podría ser algo diferente en el Manchester City. Si Erling Haaland, el máximo goleador del equipo, llegara a ejercer como capitán, podría convertirse en un pequeño problema para el cuerpo técnico.

Maresca explicó esta situación con humor: «Es una buena pregunta. Si el capitán marca, entonces puede celebrarlo. Pero si Erling es el capitán, ¡Dios mío! Tendremos un problema, ¿se lo imaginan?», bromeó, aludiendo a la costumbre del delantero noruego de marcar constantemente.

Este enfoque demuestra la importancia que tendrán el ambiente dentro del equipo y la disciplina táctica para el Manchester City antes de la nueva temporada. Enzo Maresca continúa poniendo en práctica sus ideas.

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