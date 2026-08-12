Los aficionados del Liverpool, preocupados por la inversión de Jeff Bezos en el club

La prestigiosa asociación de aficionados del Liverpool, Spirit of Shankly (SoS), ha enviado una petición oficial a la directiva del club para exigir explicaciones urgentes sobre una posible adquisición por parte de un consorcio liderado por Jeff Bezos, fundador de Amazon. Según ESPN, los aficionados están seriamente preocupados por el impacto que esta operación podría tener en la futura gestión del club inglés y en sus operaciones futbolísticas. Sobre esto, Goal.com informa .

En los últimos días, han circulado informaciones según las cuales un grupo asociado a Jeff Bezos, una de las personas más ricas del mundo, estaría cerca de adquirir una participación significativa del Liverpool, estimada en aproximadamente el 30 %. Esta posible operación ha provocado un intenso debate en torno al club, y los aficionados subrayan que preservar los valores fundamentales del equipo debe estar por encima de cualquier interés comercial.

Las exigencias y preocupaciones de la asociación de aficionados

En un comunicado, Spirit of Shankly señaló que, a raíz de los acontecimientos ocurridos durante la propiedad de Fenway Sports Group (FSG), quién posee el club y cómo se gestiona tiene una importancia fundamental para el equipo. Los aficionados temen que acuerdos de inversión similares a los observados en otros clubes provoquen cambios drásticos en las operaciones futbolísticas y que esta situación se repita en el Liverpool.

Según los datos disponibles, la fortuna personal de Jeff Bezos está valorada en 210.000 millones de libras esterlinas. Aunque anteriormente fue propietario del periódico The Washington Post y de la empresa Blue Origin, no tiene experiencia invirtiendo en equipos deportivos profesionales. No obstante, se informa de que el destacado grupo de inversores que está formando también incluye a Eduardo Saverin, uno de los cofundadores de Facebook.

La composición del consorcio y sus planes de futuro

Este grupo de inversores está dirigido por Amit Bhatia, yerno del multimillonario indio Lakshmi Mittal. Cabe destacar que Amit Bhatia es el único miembro del consorcio con experiencia en el negocio deportivo. Recientemente dejó sus cargos como copropietario y director del Queens Park Rangers tras 18 años de actividad en el club.

Los representantes de Spirit of Shankly exigen actualmente una reunión urgente con los responsables del club. La asociación de aficionados quiere obtener respuestas claras que garanticen que las futuras inversiones no perjudicarán los valores tradicionales ni los principios deportivos de Anfield.