A las puertas del inicio de la nueva temporada de la Premier League inglesa, el Manchester United continúa trabajando intensamente en la formación de su plantilla y el refuerzo de su defensa. Según Goal.com, el exdefensa del club, Paul Parker, se mostró muy preocupado por la situación en el flanco izquierdo del equipo y exigió cambios inmediatos al entrenador y a la directiva. En su opinión, el rendimiento de los jugadores actuales no está al nivel exigido y podría generar problemas en el campeonato. Sobre ello, Goal.com lo informa.

Según Betarades.gr, aunque Luke Shaw disputó los 38 partidos de liga del equipo la temporada pasada, sus actuaciones no convencieron a los especialistas ni a los aficionados. Paul Parker criticó duramente el rendimiento del futbolista y señaló que sus capacidades no responden a las exigencias del fútbol moderno. Según el exjugador, el club necesita urgentemente un lateral izquierdo ágil y móvil, capaz de desplazarse por todo el campo y de rendir con la misma eficacia en defensa y ataque.

Dificultades del mercado de fichajes y alternativas

Los intentos de la directiva del Manchester United por reforzar la defensa en el mercado de fichajes están provocando diversos obstáculos. Según la prensa, el club considera objetivos prioritarios a Lewis Hall, jugador del Newcastle United, y al talentoso futbolista del Arsenal Myles Lewis-Skelly. Sin embargo, la valoración de Lewis Hall en unos 60 millones de libras y la negativa del Newcastle a venderlo dificultan la operación.

Al mismo tiempo, Paul Parker recordó que utilizar a Diogo Dalot en el flanco izquierdo también provoca problemas constantes. Si el Manchester United no consigue fichar al jugador que necesita en el mercado de fichajes, el experto considera que sería sensato confiar en los recursos internos de la academia del club en lugar de buscar una solución externa.

Ha llegado el momento de dar una oportunidad a un joven talento

Parker defendió firmemente la necesidad de ofrecer a Harry Amass la posibilidad de jugar con regularidad en el primer equipo. Según él, el talentoso futbolista recibió los aplausos de los aficionados por sus actuaciones con el Sheffield Wednesday antes de lesionarse, y su potencial fue muy valorado.

Harry Amass dejó buenas sensaciones con el Sheffield Wednesday

Los aficionados y los especialistas valoraron muy positivamente el rendimiento del joven jugador

El club debe ofrecer a los jóvenes una experiencia de juego completa, no solo una oportunidad a corto plazo

En opinión de Parker, el Manchester United debe ser más activo a la hora de descubrir a sus jóvenes talentos y confiar en ellos. Ofrecer a Amass una oportunidad adecuada para demostrar su valía, en lugar de limitarse a darle uno o dos partidos, podría ser un paso beneficioso para el futuro del equipo.