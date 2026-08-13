Elliot Anderson, listo para debutar con el Manchester City

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Elliot Anderson, listo para debutar con el Manchester City

El centrocampista de la selección inglesa Elliot Anderson quiere dejar atrás la dolorosa derrota internacional y está decidido a brillar con el Manchester City en la nueva temporada. Según Goal.com, el jugador, afectado por los golpes emocionales del reciente Mundial, ha centrado toda su atención en su carrera de club y se prepara para consolidar su puesto bajo las órdenes del nuevo entrenador, Enzo Maresca. Así lo informa Goal.com.

Se espera que Anderson haga su debut oficial con su nuevo equipo este domingo en el Principality Stadium de Cardiff, en el Community Shield contra el vigente campeón de la Premier League inglesa, Arsenal. El futbolista no ocultó que le resultó difícil asimilar la dolorosa derrota sufrida ante la selección argentina en semifinales.

La experiencia del Mundial y un nuevo desafío

« Es muy difícil. Todavía no puedo olvidar lo que viví entonces. En el fútbol hay momentos de gloria y también momentos bajos. Lo importante es cómo consigues recuperarte después. Tuve tres semanas para reflexionar, pero la nueva temporada ya ha comenzado y ahora hay que avanzar », declaró el centrocampista en rueda de prensa.

Cabe recordar que Elliot disputó ocho partidos con la selección inglesa durante el torneo y contribuyó de forma notable a la medalla de bronce conseguida en el partido por el tercer puesto contra Francia. En esos encuentros dio una asistencia, completó 386 pases (con un 90 % de precisión), realizó 19 recuperaciones y registró 28 acciones defensivas.

El futuro de Rodri y una nueva táctica

La llegada de Elliot Anderson al Manchester Citycobra especial importancia debido a las incertidumbres en torno a Rodri, el centrocampista defensivo titular del equipo. Según la fuente, el Barcelona ha iniciado movimientos firmes para fichar al español de 30 años y el miércoles presentó una nueva oferta de 51 millones de libras. Si el traspaso se concreta, Anderson se convertirá en el principal candidato para cubrir el vacío en el centro del campo.

Al hablar de las exigencias tácticas de su nuevo equipo, Anderson afirmó que puede desempeñar diferentes funciones en el centro del campo. « Puedo moverme por cualquier zona del terreno de juego. Sé crear ocasiones, iniciar los ataques o cumplir otras tareas. He hablado varias veces con el entrenador y me explicó qué espera de mí. Se necesita correr mucho, tener mucha energía y controlar el partido », declaró el futbolista.

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