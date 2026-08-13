La aplicación de Wildberries vuelve a la App Store de Estados Unidos

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La aplicación de Wildberries vuelve a la App Store de Estados Unidos

La aplicación móvil del popular marketplace Wildberries ha reanudado por completo su actividad en la App Store de Estados Unidos. Así lo comunicó el servicio de prensa de la empresa объединada Wildberries & Russ, basándose en información publicada por Ixbt.com. Ahora los usuarios pueden volver a descargar la aplicación e instalar sus últimas actualizaciones. Ixbt.com lo informa .

Recordemos que la desaparición de la aplicación del segmento estadounidense de la plataforma de Apple se registró el 12 de agosto de este año, aproximadamente a las 17:30, hora de Moscú. En ese momento, los usuarios conectados a la región de Estados Unidos no podían encontrar el cliente de la tienda online ni descargarlo en sus dispositivos. Se indicó que este incidente técnico no afectó a los usuarios de otros países.

Situación de la aplicación en otras regiones

Según representantes de la empresa, la aplicación de Wildberries siguió funcionando sin interrupciones en las App Store de Rusia y otros países. Para los usuarios que ya la habían instalado en sus dispositivos, todas las funciones y la capacidad operativa de la aplicación se conservaron por completo. Esto demostró que el problema no tenía un alcance global y se limitaba únicamente a un segmento regional concreto.

El servicio de prensa de RWB confirmó que los usuarios de Estados Unidos ya podían buscar, descargar y actualizar la aplicación. Sin embargo, la empresa no reveló los factores que provocaron la retirada temporal del programa ni las causas reales de la situación.

La importancia de este tipo de situaciones

En la economía digital moderna, la desaparición, aunque sea temporal, de las aplicaciones de grandes marketplaces de las tiendas de aplicaciones puede generar varias dificultades para usuarios y empresas. Las reglas de las plataformas y los requisitos técnicos son especialmente importantes para las compañías que operan a escala internacional. Actualmente, los actores del mercado tecnológico intentan resolver rápidamente este tipo de fallos.

Según los expertos, estas situaciones pueden deberse a menudo a la moderación interna de la plataforma, los procesos de verificación de actualizaciones o errores técnicos. En el caso de Wildberries, la rápida resolución del problema y la recuperación del acceso a la aplicación para los usuarios estadounidenses fueron un paso importante.

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Abror Shuhratov
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