Nico González regresó a Turín: Atlético de Madrid y Juventus negocian

A pocos días del cierre del mercado de fichajes de verano, el extremo argentino Nico González terminó sus vacaciones y regresó a Turín. Según GOAL.com, el jugador nacido en 1998 está obligado por contrato a reincorporarse a los entrenamientos de la Juventus, pero su futuro sigue siendo incierto y se espera que la situación del mercado de fichajes se aclare antes del 1 de septiembre. Sobre este asunto, Goal.com informa .

El acuerdo vigente del jugador con el club turinés se extiende hasta el 30 de junio de 2029. Sin embargo, Nico González no quiere continuar en las filas de los Bianconeri y planea firmemente regresar al Atlético de Madrid, donde demostró su talento durante la temporada 2025-26. En aquella campaña disputó 37 partidos con los Colchoneros y marcó 5 goles.

Los obstáculos económicos del fichaje y la postura de los clubes

El principal desacuerdo entre los clubes está relacionado con las condiciones económicas. El Atlético no pudo activar la cláusula de compra obligatoria de 32 millones de euros porque no se cumplieron las condiciones del acuerdo inicial sobre el número de partidos disputados en LaLiga. A pesar de ello, el club madrileño sigue intentando recuperar al futbolista y busca iniciar nuevas negociaciones con la Juventus.

Por ahora, la diferencia económica entre las partes sigue siendo considerable. El Atlético ofrece entre 20 y 22 millones de euros por el jugador, mientras que la dirección de la Juventus exige al menos entre 28 y 30 millones. El club turinés ha reforzado su postura gracias a las buenas actuaciones del jugador en el Mundial de Clubes de la FIFA.

El abandono de los planes de Spalletti y las expectativas finales

El cuerpo técnico también está influyendo en la situación. El entrenador de la Juventus quería contar con Nico González en su equipo, pero quedó claro que el jugador mantiene una postura firme cuando el técnico intentó convencerlo. Después de una decepcionante temporada 2024-25, el extremo argentino no quiere quedarse en el club italiano y solo contempla regresar a España.

Según los especialistas, el acuerdo definitivo por este fichaje podría prolongarse hasta los últimos días del mercado de verano. El proceso busca encontrar una solución que satisfaga el deseo del jugador, las pretensiones del Atlético y la necesidad de la Juventus de recaudar fondos para futuros fichajes.