Unos chinos crean una «defensa aérea» contra los mosquitos

La start-up Photon Matrix Lab, con sede en Changzhou (China), ha creado un dispositivo diseñado para detectar mosquitos en pleno vuelo y eliminarlos con un láser. El sistema, denominado «Photon Matrix», utiliza lidar, radar milimétrico y tecnología de reconocimiento de imágenes basada en inteligencia artificial.

El dispositivo puede detectar insectos voladores de aproximadamente 2 a 20 milímetros. El sistema sigue el movimiento del mosquito y, cuando identifica un objetivo adecuado, lo alcanza con un haz láser. Según el fabricante, el dispositivo puede detectar insectos a una distancia de hasta 6 metros, con una precisión superior al 95 %.

Los fabricantes aseguran que el dispositivo puede identificar un objetivo y dirigir el disparo láser en cuestión de milisegundos. El sistema también utiliza mecanismos especiales de seguridad para evitar apuntar a objetos de mayor tamaño.

El dispositivo puede funcionar conectado a la red eléctrica o mediante una batería externa portátil. Según la empresa, una batería de 20 000 mAh compatible con carga rápida puede alimentar el dispositivo durante aproximadamente 4 o 5 horas.

El dispositivo es mucho más caro que los repelentes de mosquitos convencionales. Sus distintas versiones se ofrecieron durante la campaña de financiación colectiva por unos 600-650 dólares. El precio de venta posterior puede variar según el modelo y el equipamiento.

La principal ventaja del dispositivo es que no utiliza productos químicos. Por ello, el fabricante lo presenta como una alternativa contra los mosquitos para el hogar, los porches y los jardines.

Cabe señalar que la tecnología aún es relativamente nueva y que los datos independientes sobre su eficacia en condiciones reales y su uso a largo plazo son limitados.