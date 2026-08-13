Unos chinos crean una «defensa aérea» contra los mosquitos

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Unos chinos crean una «defensa aérea» contra los mosquitos

La start-up Photon Matrix Lab, con sede en Changzhou (China), ha creado un dispositivo diseñado para detectar mosquitos en pleno vuelo y eliminarlos con un láser. El sistema, denominado «Photon Matrix», utiliza lidar, radar milimétrico y tecnología de reconocimiento de imágenes basada en inteligencia artificial.

El dispositivo puede detectar insectos voladores de aproximadamente 2 a 20 milímetros. El sistema sigue el movimiento del mosquito y, cuando identifica un objetivo adecuado, lo alcanza con un haz láser. Según el fabricante, el dispositivo puede detectar insectos a una distancia de hasta 6 metros, con una precisión superior al 95 %.

Los fabricantes aseguran que el dispositivo puede identificar un objetivo y dirigir el disparo láser en cuestión de milisegundos. El sistema también utiliza mecanismos especiales de seguridad para evitar apuntar a objetos de mayor tamaño.

El dispositivo puede funcionar conectado a la red eléctrica o mediante una batería externa portátil. Según la empresa, una batería de 20 000 mAh compatible con carga rápida puede alimentar el dispositivo durante aproximadamente 4 o 5 horas.

Un dispositivo de seguridad láser «Photon Matrix» instalado en la pared.

El dispositivo es mucho más caro que los repelentes de mosquitos convencionales. Sus distintas versiones se ofrecieron durante la campaña de financiación colectiva por unos 600-650 dólares. El precio de venta posterior puede variar según el modelo y el equipamiento.

La principal ventaja del dispositivo es que no utiliza productos químicos. Por ello, el fabricante lo presenta como una alternativa contra los mosquitos para el hogar, los porches y los jardines.

Cabe señalar que la tecnología aún es relativamente nueva y que los datos independientes sobre su eficacia en condiciones reales y su uso a largo plazo son limitados.

Una impresora láser portátil montada sobre un trípode emite una luz azul.
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