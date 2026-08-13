Mikel Arteta elogia las ganas de Bruno Guimarães de jugar

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, aseguró estar impresionado por las ganas del nuevo centrocampista Bruno Guimarães de debutar con el club y por su gran motivación. Según Goal.com, tras su sonado traspaso a través del Newcastle, el brasileño vistió por primera vez la camiseta del Arsenal en el último amistoso contra el Como, disputado en el Emirates Stadium. Goal.com informó de ello.

Aunque solo había participado en tres entrenamientos desde su regreso de las vacaciones posteriores al Mundial, el centrocampista se mostró incisivo durante el partido y preparado para adaptarse rápidamente al centro del campo del equipo. El encuentro terminó con empate 1-1 y ambos conjuntos recurrieron a una tanda de penaltis para deleite de los aficionados.

Un debut destacado y los elogios del entrenador

Mikel Arteta señaló que desde los primeros minutos de su llegada al club se podía percibir cuánto deseaba el jugador saltar al campo y jugar ante los aficionados.declaró el técnico español a los periodistas.

Arteta añadió que el deseo del jugador de demostrar su nivel de inmediato contribuiría a crear una fuerte conexión dentro del equipo y ayudaría al Arsenal a seguir mejorando en el futuro. Este amistoso fue una gran oportunidad para poner a prueba a los jóvenes talentos y a los recién llegados, además de realizar experimentos tácticos.

La acción del partido y la tanda de penaltis

Muy activo desde los primeros minutos, el joven talento Myles Lewis-Skelly aprovechó un error del portero del Como, Jean Butez, para adelantar a los locales. Celebró el gol haciendo un gesto de corazón ante el público del Emirates, demostrando una vez más el potencial de la academia del club. Sin embargo, antes del descanso, Martin Baturina batió a Kepa Arrizabalaga para restablecer el empate.

Después de que el tiempo reglamentario terminara en empate, se disputó una tanda de penaltis para determinar al ganador. El Arsenal se impuso por 4-3 y el nuevo fichaje Christos Tzolis convirtió el lanzamiento decisivo.

Mentalidad ganadora en el vestuario

Después del partido, el centrocampista Mikel Merino habló de la ambición colectiva del equipo por seguir ganando trofeos y de sus esfuerzos conjuntos. Según sus palabras, los jugadores están preparados para saltar al campo, ofrecer su mejor versión y responder a la confianza de los aficionados que han llevado al fútbol inglés a lo más alto.

Merino destacó que vestir esta camiseta supone una gran responsabilidad. También señaló que cada partido es una nueva final para ellos y que lucharán únicamente por la victoria.