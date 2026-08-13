El Real Madrid busca su estilo de juego antes de la temporada

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El Real Madrid busca su estilo de juego antes de la temporada

A pesar de que el Real Madrid está cerrando con éxito sus partidos de pretemporada, siguen existiendo serias dudas y problemas en el juego del equipo. Según un medio deportivo, antes del inicio de los encuentros oficiales, el entrenador José Mourinho todavía no ha encontrado por completo el estilo de juego y el equilibrio de sus jugadores sobre el terreno de juego. Goal.com informa de ello.

El club ganó todos sus amistosos de verano. El miércoles por la noche, además, el Real Madrid derrotó por 1-0 al Deportivo La Coruña. Sin embargo, los resultados positivos no pudieron ocultar por completo las carencias en el juego del equipo.

El equilibrio sobre el terreno de juego y los problemas de la plantilla

Los partidos de pretemporada demostraron que el Real Madrid todavía no tiene un estilo de juego definido para organizar sus ataques. Los espacios entre líneas y la pérdida de concentración podrían provocar serias dificultades cuando comiencen las competiciones oficiales.

José Mourinho continúa probando a sus futbolistas y repartiendo los minutos de juego. Durante los partidos, el equipo pierde a veces la cohesión, mientras que sus rivales intentan aprovechar eficazmente esos espacios. Esta situación obliga al entrenador a revisar la táctica después de cada encuentro.

Bernardo Silva se convierte en el pilar del nuevo proyecto

Aunque se afirma que el ambiente interno del club y el estado de ánimo en los entrenamientos han mejorado, las reacciones de José Mourinho durante los partidos muestran que todavía queda mucho trabajo por hacer. Según él, el equipo progresa poco a poco.

Bernardo Silva ocupa un lugar central en el nuevo proyecto. Su llegada aportó orden al centro del campo. El futbolista portugués no solo realiza acciones decisivas en el último tercio, sino que también ofrece una solución importante para iniciar las jugadas desde la defensa y conectar las líneas.

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