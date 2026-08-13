Un cirujano chino realiza una operación a 5.000 kilómetros de distancia (video)

·5·Mundo
Un cirujano chino realiza una operación a 5.000 kilómetros de distancia (video)

Según el servicio de prensa del Ministerio de Salud, un cirujano oncólogo chino realizó con éxito una compleja operación para extirpar un tumor maligno del pulmón de un paciente, a 5.000 kilómetros de distancia.

Un paciente residente en la región autónoma uigur de Xinjiang necesitaba una intervención de cirugía oncológica. Sin embargo, debido a la falta de especialistas cualificados, el hospital local decidió utilizar un robot quirúrgico desarrollado por la empresa china MEDBOT.

La operación fue realizada por Lo Sinsyuan, director científico del departamento de oncología y cirujano jefe de un hospital de Shanghái. A pesar de los 5.000 kilómetros entre el paciente y el cirujano, el robot fue controlado prácticamente sin retrasos ni interrupciones mediante un sistema de comunicación 5G.

«La cirugía robótica es una de las tecnologías mínimamente invasivas más avanzadas. Las operaciones realizadas con ella se caracterizan por su gran precisión y un riesgo mínimo de complicaciones. Gracias a esto, los pacientes se recuperan más rápido después de la operación», declaró Lo.

ChinaXinjiang uygurShangháiMEDBOTLo Sinsyuan
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