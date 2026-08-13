Xiaomi lanzó la primera versión de prueba del nuevo sistema operativo HyperOS 4

Xiaomi ha publicado la primera versión beta de su sistema operativo de nueva generación, HyperOS 4, y la ha puesto a disposición de los usuarios. Según informa Ixbt.com, el desarrollo del nuevo sistema se centró principalmente en mejorar el rendimiento, la facilidad de uso y las funciones de inteligencia artificial, lo que debería mejorar notablemente el funcionamiento de los dispositivos. Sobre ello, Ixbt.com informa .

La arquitectura actualizada de HyperOS 4 incorpora la tecnología Xiaomi HyperCore, que incluye funciones de cálculo de carga y precarga de datos en la memoria. Esta solución permite distribuir los recursos del sistema de forma más eficiente y reducir la carga del procesador durante las operaciones frecuentes.

Optimización de aplicaciones e interfaz

Los desarrolladores han creado un nuevo mecanismo de ejecución de aplicaciones y han optimizado profundamente la interacción entre las capas del sistema y del software. En particular, se ha mejorado notablemente la fluidez de las animaciones en la pantalla de inicio y en las aplicaciones populares, así como la velocidad de respuesta de la interfaz.

Una de las principales novedades del sistema son sus funciones ampliadas de inteligencia artificial. El nuevo software ofrece varias herramientas prácticas y automatiza la planificación de tareas y la creación de contenido.

Inteligencia artificial y dispositivos compatibles

HyperOS 4 estrena el asistente de voz de nueva generación Super XiaoAi 2.0, que integra el modelo de lenguaje de gran tamaño Xiaomi MiMo. Este asistente inteligente mejora la planificación de tareas y la generación de contenido en escenarios de uso simultáneo con varias aplicaciones y dispositivos.

Actualmente, la primera versión beta está disponible para los últimos smartphones insignia de la compañía. Los compradores y probadores pueden probar las nuevas funciones del sistema en los siguientes dispositivos: