El club inglés Manchester City anunció oficialmente que ha firmado un contrato de larga duración con su rápido extremo Jérémy Doku. Según Goal.com, el futbolista belga de 24 años permanecerá en Manchester hasta 2031. Este nuevo acuerdo es uno de los principales planes del club en la nueva etapa bajo la dirección del entrenador Enzo Maresca y garantiza el futuro del jugador en el Etihad Stadium. Sobre ello, Goal.com informa .

Fichado en 2023 procedente del Stade Rennais, Jérémy Doku se convirtió rápidamente en uno de los extremos más peligrosos y habilidosos de la Premier League inglesa. Gracias a su gran velocidad y calidad técnica, se ha convertido en una pieza importante de un equipo que domina el panorama nacional. Doku se une a futbolistas destacados como Phil Foden, Joško Gvardiol y Abdukodir Khusanov, que renovaron sus contratos con el club durante el verano.

El nuevo contrato y la influencia del entrenador

Tras renovar su contrato, Jérémy Doku habló con entusiasmo sobre su trayectoria en el club y expresó su gratitud. Según sus palabras, el Manchester City ha desempeñado un papel fundamental en su crecimiento como futbolista y como persona, mientras que continúa mejorando cada día gracias al trabajo del cuerpo técnico. El jugador también destacó que le gusta mucho el estilo táctico del nuevo entrenador Enzo Maresca y que afronta la próxima temporada con grandes expectativas.

"Estoy muy ilusionado con la nueva temporada mientras Enzo esté aquí," afirma Doku. "Su estilo de juego está diseñado de una manera que nos gusta mucho. Además, los aficionados del Manchester City son una de las principales razones por las que he firmado este nuevo contrato. Siento constantemente su cariño y apoyo, y quiero ofrecerles los éxitos que merecen."

Los elogios de la directiva del club

El director deportivo del club, Hugo Viana, también elogió el crecimiento profesional y el talento natural del futbolista belga. Según Hugo Viana, Doku se ha convertido rápidamente en un miembro muy querido del equipo y, al mismo tiempo, en uno de los extremos más temibles del fútbol europeo.

"Jérémy es un talento enorme cuya evolución ha sido visible desde que llegó a nuestro equipo," declaró Viana. "Con su extraordinaria dinámica y personalidad, posee todas las cualidades que buscamos en un extremo. Es una persona con una actitud de primer nivel, que quiere mejorar cada día, y merece plenamente este nuevo acuerdo."