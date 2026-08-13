Nico González en Turín: Atlético y Juventus no logran ponerse de acuerdo por el traspaso

Con el cierre del mercado de fichajes de verano cada vez más cerca, la situación del centrocampista de la Juventus de Turín, Nico González, sigue siendo tensa. Según Goal.com, el futbolista argentino se encuentra actualmente en Turín, donde espera el resultado de las negociaciones, que continuarán hasta el 1 de septiembre, mientras sigue entrenándose con intensidad, como muestran los vídeos publicados en las redes sociales. informa .

El extremo, nacido en 1998, pasó la temporada pasada cedido en el Atlético de Madrid, donde disputó 37 partidos y marcó 5 goles. Tras regresar de sus vacaciones después del Mundial, el jugador tiene contrato con el club turinés hasta el 30 de junio de 2029.

Las diferencias económicas del traspaso

El principal problema entre los clubes reside en las condiciones económicas. Anteriormente, las partes habían acordado una cláusula de compra obligatoria de 32 millones de euros vinculada al número de partidos disputados en La Liga, pero el Atlético evitó que se activara al impedir que el futbolista alcanzara el número requerido de apariciones. A pesar de ello, el club madrileño quiere recuperar al jugador y ha reanudado las negociaciones con la Juventus.

Actualmente, la diferencia económica entre las partes sigue siendo considerable. El Atlético ofrece entre 20 y 22 millones de euros por el jugador, mientras que la Juventus lo valora en al menos 28-30 millones de euros, teniendo en cuenta sus buenas actuaciones en el último Mundial.

El intento de Spalletti y la firme postura del jugador

El entrenador de la Juventus, Spalletti, también intentó intervenir en la situación. El técnico quería trabajar con este talentoso futbolista, pero cuando se puso en contacto con él quedó claro que Nico González mantenía una postura firme. Después de la decepcionante temporada 2024-2025, el jugador no quiere quedarse en Turín bajo ningún concepto y solo desea jugar en el Atlético de Madrid.

Según los especialistas, esta saga podría prolongarse hasta los últimos días del mercado de fichajes. La solución definitiva deberá ajustarse a los intereses de todas las partes, incluidos los deseos del jugador y del Atlético, así como la necesidad de la Juventus de reunir fondos para nuevos fichajes.