John Barnes cree que Florian Wirtz se convertirá en el jugador clave del Liverpool

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John Barnes cree que Florian Wirtz se convertirá en el jugador clave del Liverpool

La antigua leyenda del Liverpool John Barnes declaró en una entrevista con GOAL que el centrocampista alemán Florian Wirtz era su jugador favorito del equipo. En su opinión, el joven mediapunta puede justificar plenamente su traspaso de 116 millones de libras y, en el futuro, asumir un papel de liderazgo similar al de Bruno Fernandes, no en el Bayern de Múnich ni en otro gran club, sino precisamente en el Liverpool. Las fuentes ixbt.com y Goal.com informaron ampliamente sobre el tema. Goal.com informó informó informa.

Cabe recordar que Florian Wirtz llegó al Liverpool este verano procedente del Bayer Leverkusen y se convirtió brevemente en el jugador más caro de la historia del fútbol británico. Sin embargo, su primera temporada en la Premier League inglesa fue complicada tanto para él como para todo el equipo. El Liverpool terminó el campeonato en quinta posición y obtuvo la clasificación para la Liga de Campeones, pero el descenso de los resultados provocó el despido del entrenador Arne Slot.

Nuevo entrenador y cambios en la plantilla

El español Andoni Iraola se ha hecho cargo del Liverpool. Su objetivo es reconstruir la plantilla bajo sus órdenes y desarrollar plenamente el potencial de los jugadores que no cumplieron las expectativas la temporada pasada, entre ellos el delantero Alexander Isak, fichado por 125 millones de libras, y Florian Wirtz. La temporada pasada, Isak solo marcó cuatro goles, mientras que Wirtz anotó siete y dio el mismo número de asistencias.

Según John Barnes, los fracasos anteriores del equipo estaban relacionados con la similitud de las funciones dentro de la plantilla. Hugo Ekitike, Cody Gakpo y Wirtz intentaban desempeñar las mismas tareas, lo que provocaba un desequilibrio sobre el terreno de juego. Barnes subrayó que el Liverpool debía construirse alrededor del centrocampista alemán.

Las perspectivas de Florian Wirtz para la nueva temporada

«Es mi jugador favorito del Liverpool», declaró John Barnes en una entrevista realizada en colaboración con 247Bet. «Ahora el equipo debe jugar a su alrededor. Antes, Ekitike, Gakpo y otros jugadores hacían el mismo trabajo, pero Wirtz tiene que convertirse en la figura principal». Según el experto, no es necesario darle demasiados consejos al futbolista, porque siempre rinde bien cada vez que salta al campo.

La principal tarea del entrenador Andoni Iraola será garantizar la adaptación mutua del equipo y de los futbolistas. Se espera que Wirtz, Isak y Mohamed Salah muestren sus mejores cualidades en el nuevo sistema táctico. Si el Liverpool consigue adaptar su juego a las capacidades de Florian Wirtz, los aficionados verán sin duda un rendimiento mucho mayor de esta estrella la próxima temporada.

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Jahongir Tursunov
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