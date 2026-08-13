«Neftchi» y «Paxtakor» en la Liga Élite: ¿vendrán las estrellas a Uzbekistán?

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«Neftchi» y «Paxtakor» en la Liga Élite: ¿vendrán las estrellas a Uzbekistán?

Esta temporada promete ser mucho más emocionante de lo habitual para el fútbol de clubes uzbeko. En la zona Oeste de la Liga de Campeones Élite de la AFC, nuestro país estará representado no por uno, sino por dos clubes: «Neftchi» y «Paxtakor» defenderán sus colores.

Pero la mayor intriga aún está por llegar: varios poderosos clubes de Arabia Saudíparticipan en el torneo. Por tanto, dependiendo del sorteo, podría ser posible ver a estrellas del fútbol mundial en Fergana o Taskent .

El sorteo del 18 de agosto responderá a todas las preguntas.

Dos clubes uzbekos: el doble de interés

La zona Oeste de la Liga de Campeones Élite de la AFC contará con 16 equipos.

Entre ellos hay dos representantes de Uzbekistán:

«Neftchi», en el bombo 2.
«Paxtakor», en el bombo 4.

Esto por sí solo aumenta considerablemente la intriga de la temporada para los aficionados uzbekos.

Tanto en Fergana como en Taskent podrían celebrarse grandes noches de fútbol contra los mejores clubes de Asia.

La lista de clubes saudíes lo dice todo

En la zona Oeste del torneo participarán varios equipos destacados de Arabia Saudí:

«Al-Ahli», «Al-Nassr», «Al-Hilal», «Al-Qadsiah» y «Al-Ittihad».

Como están distribuidos en distintos bombos, es muy probable que «Neftchi» y «Paxtakor» se enfrenten a uno o varios clubes saudíes.

Esto podría convertirse en un acontecimiento mucho mayor que un simple partido de clubes.

El campeonato saudí lleva varios años atrayendo a futbolistas famosos del fútbol mundial. Si el sorteo envía a uno de ellos como visitante a Uzbekistán, algunas de las grandes estrellas del fútbol asiático podrían pisar los terrenos de juego de Taskent o Fergana.

¿Quiénes podrían esperar a «Neftchi»?

El equipo de Fergana estará en el bombo 2.

En el bombo 1 están, entre otros, «Al-Ahli», «Al-Ain», «Al-Sadd» y «Esteghlal». En el bombo 3 figuran «Al-Gharafa», «Tractor», «Al-Hilal» y «Al-Wasl».

El bombo 4 también es muy interesante: allí están «Al-Shamal», «Al-Qadsiah», «Al-Ittihad» y «Paxtakor».

Esto demuestra por sí solo el nivel de los rivales que esperan a «Neftchi».

Si se confirma que un gigante saudí viajará a Fergana, el partido en la ciudad se convertirá sin duda en uno de los mayores acontecimientos deportivos de la temporada.

«Paxtakor» también podría disputar auténticos partidazos

«Paxtakor» entrará en el sorteo desde el bombo 4.

Entre los posibles rivales del equipo de Taskent no solo hay clubes saudíes, sino también los principales equipos de Emiratos Árabes Unidos, Catar, Irán, Irak y otros países.

Si se observan los nombres de los bombos 1 a 3, los partidos en casa de «Paxtakor» también prometen grandes carteles para los aficionados.

La llegada de los mejores clubes de Asia a Taskent creará un ambiente completamente distinto al del campeonato nacional.

Cada club disputará 8 partidos

Otro aspecto importante del nuevo formato es que cada participante disputará 8 jornadas .

Distribución:

Formato

Cantidad

Partidos en casa

4

Partidos fuera de casa

4

Total

8

Sorteo

18 de agosto

1.ª jornada

14–15 de septiembre

Así, los aficionados de «Neftchi» podrán ver cuatro partidos internacionales en Fergana, mientras que los seguidores de «Paxtakor» tendrán la oportunidad de disfrutar de cuatro grandes noches asiáticas en Taskent.

Los rivales que viajarán a Uzbekistán se conocerán después del sorteo.

¿Fergana o Taskent? ¿Dónde llegarán las estrellas?

Esta es ahora mismo la pregunta más interesante para los aficionados.

¿Saldrá «Al-Nassr»?
¿«Al-Hilal»?
¿«Al-Ahli»?
¿O uno de «Al-Ittihad» y «Al-Qadsiah»?

Quizá los clubes saudíes más prestigiosos visiten Fergana y Taskent durante una misma temporada.

Por ahora hay muchos escenarios posibles. Pero después del 18 de agosto ya no habrá lugar para las conjeturas.

Una gran oportunidad para el fútbol de clubes uzbeko

Esta participación no será solo un espectáculo para los aficionados.

Los enfrentamientos habituales de «Neftchi» y «Paxtakor» contra los mejores clubes de Asia pueden aportar una gran experiencia a los futbolistas, prestigio internacional a los clubes y mayor atención al campeonato de Uzbekistán.

Lo más importante es que esta vez los aficionados uzbekos no seguirán la Liga Élite asiática desde la distancia.

Dos de nuestros equipos estarán en el campo. Podrían disputarse cuatro partidos en Fergana y cuatro en Taskent, con la posibilidad de vivir grandes noches de fútbol que permanecerán en la memoria durante años.

Ahora solo queda esperar al 18 de agosto.

¿A qué clubes les gustaría que se enfrentaran «Neftchi» y «Paxtakor»? Dejen su opinión en los comentarios y compartan el artículo con sus conocidos por Telegram u otras redes sociales.

NeftchiPakhtakorUzbekistánFerganáTaskent
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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