La etapa de Dušan Vlahović en el club turinés ha terminado

Según Goal.com, la etapa de Dušan Vlahović en la Juventus de Turín ha llegado a su fin y el delantero serbio se ha incorporado al Beşiktaş de Turquía. Este traspaso permite hacer un balance final de un periodo en Italia que no fue tan brillante como se esperaba y que para muchos quedará como una gran decepción o incluso una ilusión. Goal.com informa de que

la Juventus lo fichó de la Fiorentina en enero de 2022 por 70 millones de euros, más 10 millones en variables. Además, el club le ofreció un contrato enorme, con un salario anual garantizado que podía aumentar progresivamente hasta los 12 millones de euros. Con 22 años y tras marcar 49 goles en 108 partidos con la Fiorentina, el delantero era considerado por el gigante turinés como el mejor atacante de su generación, capaz de liderar al equipo. Sin embargo, no logró justificar plenamente ese estatus.

Cambios de entrenador y dificultades sobre el terreno de juego

Vlahović también cuenta con algunos factores atenuantes. Llegó durante uno de los periodos más difíciles de la historia del club. En cuatro años y medio, la Juventus sufrió cambios en su dirección, incluida la dimisión del presidente Andrea Agnelli y de todo el consejo de administración, mientras los entrenadores se sucedían sin descanso. Vlahović jugó bajo las órdenes de Allegri, Motta, Tudor y Spalletti, y finalmente se reencontró en el Beşiktaş con su antiguo entrenador en la Fiorentina, Vincenzo Italiano, bajo cuya dirección había ofrecido sus mejores actuaciones.

A pesar del caos, se esperaba que los verdaderos campeones marcaran la diferencia incluso en ese tipo de situaciones. Vlahović solo lo consiguió parcialmente. Aunque marcó 68 goles en 168 partidos, el delantero tuvo dificultades con frecuencia debido a sus movimientos nerviosos, sus limitaciones técnicas en los duelos y sus carencias para combinar con sus compañeros en espacios reducidos. Solo ganó un trofeo con el club turinés: la Copa Italia de 2024, gracias a su gol en la final contra el Atalanta.

Un nuevo giro en su carrera y éxito financiero

El siguiente paso de Vlahović también demuestra que no se convirtió en la estrella que se esperaba. Durante meses, el delantero serbio estuvo en el radar de grandes clubes de la Premier League, especialmente el Arsenal, además del Barcelona y el Bayern de Múnich. Sin embargo, ninguno de ellos mostró un interés serio. A los 26 años, en plena madurez de su carrera, se ve obligado a jugar en la liga turca.

Sin dejar de mostrar respeto por el Beşiktaş y por el fútbol turco, se puede decir que esto no es la Premier League ni La Liga, aunque los clubes turcos cuentan actualmente con una gran capacidad financiera. Desde el punto de vista contractual, el jugador y sus representantes sí son los grandes vencedores. En Estambul cobrará un salario neto de 10 millones de euros por temporada, además de primas y una importante bonificación por firmar.

Mientras tanto, la Juventus todavía no ha encontrado un sustituto adecuado para Vlahović. Randal Kolo Muani no es un delantero centro clásico de área, sino un atacante móvil al que le gusta moverse por todo el frente ofensivo.