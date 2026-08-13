Colin Hendry prefiere a los Rangers antes que al Tottenham en el fichaje de Mikey Moore

El histórico club de Glasgow, los Rangers, afronta serias dificultades para lograr el regreso del talentoso Mikey Moore. El futuro del joven jugador, que llamó la atención por sus brillantes actuaciones con el Tottenham, sigue siendo incierto y sus opciones de volver a Ibrox por otra temporada se consideran reducidas. Esta información, Goal.com la publica.

Según Goal.com, el exdefensa Colin Hendry destacó que los Rangers son un club más grande que el Tottenham por su historia y sus logros. Sin embargo, se informa de que el club londinense planea ceder al joven talento a otro equipo antes del cierre del mercado de fichajes de verano.

La experiencia de Mikey Moore en Escocia y sus dificultades en el Tottenham

Mikey Moore llegó a Glasgow la temporada pasada y comenzó a demostrar su enorme potencial antes incluso de cumplir 18 años. Por entonces, se convirtió en el jugador más joven en disputar un partido de la Premier League con el Tottenham. Sin embargo, el rendimiento irregular del conjunto londinense en las últimas temporadas ha dificultado que el joven futbolista tenga minutos regulares en el primer equipo.

Durante la temporada 2025-2026 con los Rangers, Moore disputó 47 partidos en total y marcó 7 goles. Esta experiencia fue un paso importante en su desarrollo. Después de un mal comienzo de la nueva temporada, en el que el club escocés no pudo ganar ninguno de sus tres primeros encuentros, los Rangers necesitan a Mikey Moore para aportar creatividad al equipo.

La opinión del experto y las perspectivas del fichaje

En declaraciones a Goal.com en colaboración con LadBet, Colin Hendry afirmó que, teniendo en cuenta los resultados actuales del equipo, era natural que la situación del fichaje generara frustración entre los aficionados y el cuerpo técnico. Según sus palabras, el equipo dirigido por Derek McInnes necesita reforzarse.

«Mikey Moore sería un fichaje extraordinario. Con 19 años se marchó a otro país y jugó en un club más grande que el Tottenham. En Inglaterra, mucha gente podría discrepar de mi opinión, pero si tenemos en cuenta la historia y otros aspectos, los Rangers son un club más grande», declaró Colin Hendry.

A pesar de ello, y pese a los esfuerzos del experto y de sus compatriotas, el regreso de Mikey Moore al gigante del Old Firm sigue siendo por ahora muy difícil de concretar. Se espera que el Tottenham tome una decisión definitiva sobre el futuro del futbolista en los próximos días.