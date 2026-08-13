Davide Frattesi deja el Inter y ficha por la Lazio

Uno de los acuerdos más sonados del mercado de fichajes de verano del fútbol italiano se ha cerrado. El centrocampista del Inter, Davide Frattesi, continuará su carrera en la Lazio, el club de la capital. Según los medios deportivos italianos, especialmente Fabrizio Romano, el traspaso se cerró tras unas negociaciones de última hora. Después de jugar tres temporadas con los nerazzurri, el futbolista regresa a Roma. Goal.com lo informa .

Davide Frattesi se formó anteriormente en las categorías inferiores de la Roma. Esta vez, vestirá la camiseta biancoceleste. Los dirigentes del Inter y la Lazio negociaron activamente en los últimos días y acordaron todos los aspectos financieros y legales de la fórmula del traspaso. Según el acuerdo, el centrocampista se incorporará inicialmente a su nuevo equipo en calidad de cedido.

Detalles del traspaso y condiciones económicas

Según informa Goal.com, el valor total y las condiciones del traspaso quedaron definidos con claridad. La Lazio pagará 1 millón de euros por la cesión. El contrato también incluye una opción de compra de 14 millones de euros, que se convertirá en obligatoria si se cumplen determinadas condiciones.

La obligación de compra depende principalmente del número de partidos disputados por el futbolista y de la posición de la Lazio en la clasificación de la competición al final de la temporada. Además, el acuerdo incluye una cláusula que otorga al Inter el 50 % de una futura venta. Actualmente, ambas partes están finalizando el intercambio de documentos.

Reconocimiento médico y planes de futuro

El futbolista viajará mañana a Roma para pasar el reconocimiento médico. Se espera que el traspaso se anuncie oficialmente después de estas pruebas. Tras tres años de actuaciones irregulares con el Inter y un total de 15 goles, Frattesi aspira a convertirse en titular de la Lazio.

Este cambio permitirá al jugador recuperar su puesto en la selección italiana y asumir un papel más importante. Por su parte, el Inter ya ha comenzado a buscar un futbolista capaz de cubrir la posición que queda vacante.

Según las fuentes, el conjunto milanés planea fichar a Curtis Jones, centrocampista del Liverpool, para sustituir a Davide Frattesi. El club inglés valora a su jugador en 35 millones de euros, mientras que el Inter ya había tanteado esta opción en enero. De cara a la nueva temporada, ambos clubes trabajan activamente para reforzar sus plantillas.