Los levantadores de pesas uzbekos conquistan 18 medallas en el Campeonato Asiático
La jornada de competición del Campeonato Asiático de halterofilia, que se celebra en la capital, Taskent, entre cadetes y júnior, fue realmente triunfal y muy productiva para la selección de Uzbekistán.
Durante la jornada, nuestros representantes conquistaron un total de, en distintas categorías de peso, 18 medallas (ocupando todos los escalones del podio) y realizaron así una importante contribución a la clasificación por equipos.
Triplete de oro para Shahnoza Haydarova
La gran heroína indiscutible de la jornada fue Shahnoza Haydarova Demostró ser imbatible en la categoría de 69 kg, tanto entre las cadetes como entre las júnior. Entre las cadetes, Shahnoza ganó tres medallas de oro en arrancada, dos tiempos y total olímpico, mientras que entre las júnior conquistó el oro en arrancada y total olímpico, además de la plata en dos tiempos.
Asimismo, entre los cadetes, en la categoría de 85 kg, Otabek Karimov ganó el oro en arrancada y el bronce en total olímpico y dos tiempos. Entre los júnior, Hikmatillo Haydarov (85 kg) conquistó el oro en arrancada, la plata en total olímpico y el bronce en dos tiempos.
Desfile de medallas: ¿quién obtuvo cada resultado?
Medallas de oro (7)
Cadetes:
69 kg: Shahnoza Haydarova — Arrancada
69 kg: Shahnoza Haydarova — Dos tiempos
69 kg: Shahnoza Haydarova — Total olímpico
85 kg: Otabek Karimov — Arrancada
Júnior:
69 kg: Shahnoza Haydarova — Arrancada
69 kg: Shahnoza Haydarova — Total olímpico
85 kg: Hikmatillo Haydarov — Arrancada
Medallas de plata (6)
Cadetes:
69 kg: Nurhayot Qobilova — Dos tiempos
69 kg: Nurhayot Qobilova — Total olímpico
85 kg: Azizbek Qutbiddinov — Dos tiempos
85 kg: Azizbek Qutbiddinov — Total olímpico
Júnior:
69 kg: Shahnoza Haydarova — Dos tiempos
85 kg: Hikmatillo Haydarov — Total olímpico
Medallas de bronce (5)
Cadetes:
69 kg: Nurhayot Qobilova — Arrancada
85 kg: Azizbek Qutbiddinov — Arrancada
85 kg: Otabek Karimov — Dos tiempos
85 kg: Otabek Karimov — Total olímpico
Júnior:
85 kg: Hikmatillo Haydarov — Dos tiempos
En este Campeonato Asiático, que tiene como sede Taskent, nuestros levantadores continúan demostrando todo su talento.
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