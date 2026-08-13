Los levantadores de pesas uzbekos conquistan 18 medallas en el Campeonato Asiático

La jornada de competición del Campeonato Asiático de halterofilia, que se celebra en la capital, Taskent, entre cadetes y júnior, fue realmente triunfal y muy productiva para la selección de Uzbekistán.

Durante la jornada, nuestros representantes conquistaron un total de, en distintas categorías de peso, 18 medallas (ocupando todos los escalones del podio) y realizaron así una importante contribución a la clasificación por equipos.

Triplete de oro para Shahnoza Haydarova

La gran heroína indiscutible de la jornada fue Shahnoza Haydarova Demostró ser imbatible en la categoría de 69 kg, tanto entre las cadetes como entre las júnior. Entre las cadetes, Shahnoza ganó tres medallas de oro en arrancada, dos tiempos y total olímpico, mientras que entre las júnior conquistó el oro en arrancada y total olímpico, además de la plata en dos tiempos.

Asimismo, entre los cadetes, en la categoría de 85 kg, Otabek Karimov ganó el oro en arrancada y el bronce en total olímpico y dos tiempos. Entre los júnior, Hikmatillo Haydarov (85 kg) conquistó el oro en arrancada, la plata en total olímpico y el bronce en dos tiempos.

Desfile de medallas: ¿quién obtuvo cada resultado?

Medallas de oro (7)

Cadetes:

69 kg: Shahnoza Haydarova — Arrancada

69 kg: Shahnoza Haydarova — Dos tiempos

69 kg: Shahnoza Haydarova — Total olímpico

85 kg: Otabek Karimov — Arrancada

Júnior:

69 kg: Shahnoza Haydarova — Arrancada

69 kg: Shahnoza Haydarova — Total olímpico

85 kg: Hikmatillo Haydarov — Arrancada

Medallas de plata (6)

Cadetes:

69 kg: Nurhayot Qobilova — Dos tiempos

69 kg: Nurhayot Qobilova — Total olímpico

85 kg: Azizbek Qutbiddinov — Dos tiempos

85 kg: Azizbek Qutbiddinov — Total olímpico

Júnior:

69 kg: Shahnoza Haydarova — Dos tiempos

85 kg: Hikmatillo Haydarov — Total olímpico

Medallas de bronce (5)

Cadetes:

69 kg: Nurhayot Qobilova — Arrancada

85 kg: Azizbek Qutbiddinov — Arrancada

85 kg: Otabek Karimov — Dos tiempos

85 kg: Otabek Karimov — Total olímpico

Júnior:

85 kg: Hikmatillo Haydarov — Dos tiempos

En este Campeonato Asiático, que tiene como sede Taskent, nuestros levantadores continúan demostrando todo su talento.

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