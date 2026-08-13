En París elaboran un pastel de boda de 500 kilos en 1.800 horas

Un pastelero español creó uno de los postres más insólitos de la historia de las bodas. Su peso es de 500 kilogramos, mide 3,5 metros de alto y 1,8 metros de ancho. Para elaborarlo hicieron falta casi 1.800 horas de trabajo.

El pastelero catalán Mark Suares describió esta creación como el proyecto más impresionante entre los pasteles de boda que ha elaborado hasta la fecha. El enorme pastel estaba decorado con miles de pétalos de fondant hechos a mano.

El pastel fue elaborado por encargo de una familia saudí

Una familia saudí encargó este insólito postre para una ceremonia de boda de estilo palaciego. Suares dedicó primero casi un mes y medio a diseñar el concepto del pastel. Después trabajó durante otros cuatro meses para hacerlo realidad.

El pastelero, que normalmente trabaja solo, tuvo que pedir ayuda a sus colegas, a sus familiares, amigos y conocidos debido a la magnitud del proyecto.

En total, se utilizaron más de 33.000 pétalos individuales para decorar el pastel. El hecho de que cada adorno se elaborara a mano demuestra la enorme dificultad del trabajo.

No es un simple pastel, sino una obra arquitectónica

Esta enorme creación se exhibió en el famoso Palais Garnier de París con motivo de la boda de una pareja saudí. Los recién casados pidieron mantener su identidad en secreto.

Según Suares, la pareja no quería un pastel de aspecto convencional, sino una composición similar a una estructura arquitectónica que recordara a un monumento conmemorativo dedicado a la ceremonia nupcial y a un lugar famoso.

Curiosamente, solo el 0,1 % de la enorme estructura de 500 kilogramos está compuesto por pastel real . El resto está hecho de fondant y chocolate blanco, elaborados cuidadosamente a mano.

Así, este insólito pastel de boda se convirtió no solo en un postre, sino también en una auténtica obra de arte que combina la maestría de la pastelería, el diseño arquitectónico y miles de horas de trabajo manual.